【泰利襲港】8號風球懸掛工人姐姐有無假放？　颱風天外傭僱主必知4件事

▲ 打風天工人姐姐有無假放？

颱風「泰利」吹襲香港，天文台於今日（17日）凌晨12時40分改掛8號東北烈風或暴風信號，預計至少維持至下午4時。本港不少打工仔都獲得一日颱風假，在家工作的外傭又有沒有假期？如果僱主要求工人姐姐繼續工作，會否違反勞工法例？TOPick綜合勞工處守則、外僱僱傭條例、香港家庭傭工協會意見，整理出颱風天僱主4大必知事項。

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1. 「風假」並非法定假期

香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒過去接受訪問時表示，根據勞工處守則，當天文台發出8號或以上的暴風信號時，僱主不應要求僱員上班，又或僱員可提早下班，但並非勞工假或法定假期，只是僱主在颱風下的工作守則指引。

既然不是勞工假，工人姐姐是沒有假期，不過建議僱主不要在惡劣天氣之下，安排外傭做危險的工作，包括抹窗、去露天地方購物等。

2. 如颱風天遇著正常工作日 僱主毋須為此補假

根據標準僱傭合約（適用於從外國聘用的家庭傭工），外籍傭工的工作地點為僱主家中，假設該僱工的協議工作日，為周一至周五，並適逢颱風日，對方需如常工作，在法例下，僱主毋須為此向外傭作出補假、又或提供額外工資。

3. 如颱風天遇著休息日 外傭可自由選擇留家或外出

《僱傭條例》規定，外籍家庭傭工每周應有1天休息日。外傭可自行決定如何利用她的休息日，即使當日天氣惡劣，她仍有權外出。如對方選擇留在家中，僱主不得要求她在休息日工作，否則即屬違法。

4. 如外傭在颱風天受傷 僱主需支付醫療費用

根據《指南》第5章，當傭工患病或受傷，無論是否因受僱而引致，僱主都必須向傭工提供免費的醫療，包括門診、住院費用及牙科急診。因此，如外傭在休息日受傷，僱主亦需負責，支付醫療費用。

容馬珊兒補充，假如8號風球遇上外籍傭工的假期，僱主最好與外傭商量以錢換假或者補假，減低外傭外出時發生意外的機會。若外傭堅持在惡劣天氣下放假或外出，僱主最好向外傭說明，若她們堅持外出而受傷，保險不會作出賠償，並需她們簽紙作實，一旦出現訴訟時可作證據，以保障自己。

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責任編輯：王明芳