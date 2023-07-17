【消費券】荷里活廣場派$200萬商戶優惠券　食飯睇戲即減$20

▲ 荷里活廣場「夏日齊齊賞」，豪送總值約200萬獎賞。（圖片:商場提供）

為迎接消費券引起的消費浪潮，荷里活廣場於7月14日至9月3日期間推出「齊齊賞」，狂派約$200萬商戶優惠券，讓市民以消費好好犒賞自己一番！活動期內，顧客於活動期間的逢星期五至日，於場內以電子貨幣消費滿$1,200或VIC會員憑120積分，即可換領HK$250指定商戶優惠券組合。每套優惠券組合包含5張指定商戶優惠券，包括「HK$50美食優惠券」1張、「HK$50購物優惠券」2張、「HK$50時裝及美容優惠券」2張。

這些即換即用的$50指定商戶優惠券，涵蓋場內人氣商戶，包括La Famille、牛八Express、丼丼屋、豐澤、百老匯、GU、運動家、AEON LIVING PLAZA等，無論是享用滋味美食，又或者是購買心水潮流服飾、家電等，都可以於今個暑假買得更盡興！

此外，荷里活廣場亦推出「嚐美食．賞好戲」食飯睇戲即減HK$20優惠，由即日起至11月30日，顧客憑指定參與食肆滿HK$50的即日單一機印發票，於MCL Cinemas Plus+荷里活戲院購買2D正價戲票1張，即可減HK$20。完場後憑即日戲票票尾，亦可享場內指定食肆之獨家美食折扣優惠，讓你食飯睇戲都有Jetso！

記者:何小雲