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【讀書時代】校慶任司儀被以為求學時代品學兼優 方健儀尷尬：既非尖子也非風頭躉

教育 15:21 2023/07/17

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方健儀分享讀書時代的經歷。

母校沙田官立中學去年50周年，金禧晚宴因疫情而延至今年舉行，我有幸擔任大會司儀之一。碰上多年沒見或初次見面的沙官人，寒暄時都互讚對方的成就，甚至有師兄弟姊妹誇獎我當年一定是品學兼優、十項全能云云……

我聽罷實在尷尬萬分，因為求學時期我從不矚目，既不是尖子也不是風頭躉。當年雖是中學生，但思想仍很小學雞，並質疑自己是否只能當配角，跟在家中排行第二一樣，宿命要做「阿二」？

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升中四時，我想當領袖生，只因為覺得很威風，結果我如願當上Prefect。到中六，目標更高，我要當Head Prefect，因為名字可刻在校園名垂青史。我信心滿滿，因為只有我與另一同學競爭，由老師投票。可是我從前不甚出色，側聞一位老師看罷候選名單後說︰「方健儀？邊個嚟㗎？」結果，我落選了。

之後我轉向社長入手。我屬洋紫荊社，心想自己成績中上游，涉足過陸運會，拿過小量獎牌，還有些機會吧。結果我敗給一位運動健將，還好當上副社長，得個安慰獎。

彰顯領導才能的崗位沒我份兒，不如發揮自命不錯的聲綫。曾跟同學參加歌唱比賽奪冠，中六我嘗試單挑，以梅艷芳的《女人心》應戰，結果決賽飲恨。失望但不絕望，一心向傳媒界發展的我，自薦在陸運會做廣播員，都不被取錄。

中學時期，我差不多所有嘗試都敗北，頂多做副手，當時我很懷疑人生。可是，老套地說，30年後以擴闊了的眼光回望，每次挫敗都是推動我向前的里程碑。一個人排第一或第二，不是由崗位的名銜而定，而是由我心而定。

現在的我不算有成就，只記着我永遠是排在自己的第一位，已足夠。

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全文刊於《晴報》，原題為我在沙官做阿二的日子

撰文 : 方健儀 傳媒工作者

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