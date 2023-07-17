【慢性疲勞】常感乏力疲倦休息無法改善 拆解2種慢性疲勞症狀

▲ 休息無法改善可能是慢性疲勞。

疲倦是正常生理現象，通常可以透過休息來恢復精力。但如果持續出現無明顯原因的疲勞，就需要特別留意了。慢性疲勞是指患者長期疲倦超過6個月，明顯感到無緣無故的乏力疲倦，即使休息也無法改善，甚至休息時間愈長反而愈感到疲倦。

常見的慢性疲勞有以下兩種：

氣虛性疲勞：氣虛人士一般缺乏動力，性格變得消極，經常感到疲乏無力，說話氣若游絲，呼吸短促，容易出虛汗。此時，可以使用黃耆和黨參各5克焗茶飲用。此茶有助於補氣升陽、益衞固表、利水消腫，可以增強體質、提升免疫力、抗疲勞及抗缺氧作用。

氣鬱性疲勞：氣鬱人士容易感到情緒低落、焦慮、失眠，經常無故嘆氣，並且往往伴隨着其他痛症，如肩頸痛或無故肌肉痠痛等。此時，可以使用玫瑰花和合歡花各5克泡茶飲用；如果有失眠情況，可加入柏子仁10克一同焗茶。此茶可以紓緩肝氣鬱結、安神除煩，紓緩因肝氣鬱結、氣滯血瘀所引起的肩頸痛。

慢性疲勞不能輕視，若持續發生，可能會引發其他疾病。如果茶療無法紓緩情況，建議找專業醫師對症下藥。

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全文刊於《晴報》，原題為拒絕慢性疲勞