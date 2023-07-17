【靚package】劉鳴煒與龍鳳胎攀瑞典雪峰 「Package劉」子女現況激罕曝光
娛樂 11:18 2023/07/17
富商劉鑾雄(大劉)長子、華人置業董事會主席劉鳴煒在去年3月宣布再婚，不太常更新社交網的他，繼今年3月結婚一周年時「放閃」，近日又再度公開與身邊人的生活點滴！
【周年紀念】劉鳴煒夫婦智利行山7日慶祝結婚周年 饑寒交迫為睹壯麗景色
龍鳳胎罕有「現身」
日前，劉鳴煒上載與前妻Wendy育有的15歲龍鳳胎到瑞典行山的短片，享受親子樂！
在29秒的短片中，兩位小朋友一前一後地背著行山背囊、手持行山杖，似乎對攀雪峰也相當有經驗！
到達山頂後，劉鳴煒與一對子女對著鏡頭揮手，一對子女的身高已超越爸爸的肩膊。
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「靚package」再婚
劉鳴煒早於2001年在英國結婚其大學同學Wendy結婚，並在2008年誕下一對龍鳳胎，可是二人在2010年末離婚。
在個人社交平台上載一張疑似結婚註冊的照片，但只寫下「05/03/2022」，沒有作進一步描述，網民及好友紛紛留言祝賀。
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撰文 : TOPick柴犬出動