【張氏一家】張致恒護妻不排除法律起訴　網民狙擊Steven：有錢請律師？

▲ 雯雯被冒認亂入KOL直播發表大膽言論，Steven發文護妻表示不排除法律起訴。

張致恒（Steven）與太太「雯雯」區燕雯N次鬧離婚，二人被稱「離婚KOL」。雯雯不時公開於社交網鬧爆Steven，日前又突然自爆懷上第4胎，表示停用現有IG帳戶，以每月收費50元改行會員制。

去年在網上公開爆料指林芊妤（Coffee）等網紅疑出席富豪飯局的富二代KOL Sean Lam，亦有留意雯雯的會員制度，表示自己有課金給雯雯，但卻遭對方拒絕，並晒出多張與雯雯的對話截圖隔空展開罵戰。

【張氏一家】「雯雯」到Sean Lam直播踩場自爆房事 張致恒突然蒲頭為太太澄清

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雯雯被冒認爆閨房樂

之後，雯雯被冒認闖入Sean Lam直播發表大膽言論，「你哋畀$50我只係可以follow，如果想睇我哋嘈交就要畀$100」、「我做代母有無得諗？」她更大爆閨房樂：「我啲奶唔係用嚟餵我啲仔」、「我餵畀Steven㗎咋」、「我唔係滴緊，我嗰啲似噴水池」，弄得一地花生。

潛水多時的Steven蒲頭為妻子澄清，曾於媒體相關報道留言：「你張相裡面嗰個係假account嚟嘅，希望你搞清楚先好放出嚟！」

▲ （IG圖片）

【張氏一家】張致恒親講沒考慮與雯雯離婚 Steven坦承恨生女第4胎不是意外？

不排除法律起訴

事隔數日，Steven在其個人IG發文，表示不排除進行法律起訴：

近日喺某一個直播中出現了一個冒認我老婆ig的情況，呢一個人講嘅說話極度不雅，甚至乎影響我老婆的人格，現在透過律師朋友的意見了解事情，唔排除會進行法律起訴！

雖然他將留言功能關閉，但仍有網民追擊Steven，在其上一個帖文留言：「有$請律師？」

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激罕受訪

自2019年爆出Steven一腳踏五船後，渣男形象直插谷底，當時正籌備的首個紅館騷隨即宣布擱置，星途盡毀。近日他罕有接受傳媒訪問，談及與太太雯雯的婚姻，他斷言從沒想考慮過離婚，揚言「一日係老婆，永遠都係老婆」。

至於太太再懷第4胎，Steven坦承自己一直想要一仔一女，與太太育有3子的他似乎想繼續追女，暗示第4胎不是意外。

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