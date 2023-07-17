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【消費券】用消費券購citysuper禮券　最多可享高達$500獎賞

休閒消費 10:45 2023/07/17

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熱門 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

super e會員購買city’super或LOG-ON$1,000購物禮券，並以4大支付工具付款，即可獲贈$100電子禮券。（圖片:超市提供）

為配合政府第二輪消費券發放，City Super集團推出「消費券加碼賞」，由7月15日至8月14日，super e會員購買city’super或LOG-ON$1,000購物禮券，並憑AlipayHK、八達通、Tap & Go「拍住賞」或WeChat Pay HK付款，即可獲贈港幣$100電子禮券，最多可享高達$500獎賞。顧客如未登記成為super e會員，可按此登入免費登記成為會員。

那city'super有何推介？不妨考慮以下兩款：

日本山形A5級和牛牛柳心：日本山形縣夏熱冬寒且日夜溫差大，這樣的自然環境令牛隻的生長速度變慢，因此肉質幼細，脂肪分布更佳。此外，還有豐富的雪水滲透到地底，產生大量優質水源，也有助孕育高品質和牛。

日本山形A5級和牛牛柳心（圖片:超市提供）

city’super出售的山形牛均為乙女牛，最大的特色是脂肪特別甘甜而且入口即化，有著藝術品般的霜降大理石紋。30至32個以上大又未經生育的乙女牛為稀有品種，油花分布精細，肉質分外軟嫩，是頂級和牛中的極品，更被譽為「黑毛和牛の女王」。

暢享D197頂級貓山王（圖片:超市提供）

暢享D197頂級貓山王：Malaysia's Emerald馬來西亞彭亨貓山王採用IQF急速冷凍技術（Individual Quick Freezing），將冷凍時間縮短至數分鐘，冰晶的結晶體積降到最細，保護了果肉纖維及細胞壁，從而鎖住水份、風味與營養，保留榴槤最佳口感，全年當造。

記者：何小雲

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