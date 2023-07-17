【J2ers】陳欣茵借8號風球掟「導彈胸」　騷無敵身材超誘人

TVBJ2ers陳欣茵憑驕人上圍加上傻大姐性格引關注，早前她突然網晒與男友合照公布戀情令不少粉絲表示「心碎」。

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新照極養眼

自拍拖後欣茵亦不時與男友出外旅遊，更非常「識做」繼續分享美照，日前她在社交網上載新照，相中所見，穿上泳裝上陣的欣茵站在浴缸上，大擺不同甫士，更晒出無敵「胸」器，火辣度爆燈，令大家眼睛食「冰淇淋」！

在鏡頭下的欣茵流露出一副甜蜜樣子，似乎相片是由其男友親自操刀，而且，身後更有無敵海景，能一邊浸浴，一邊看景，認真識歎！

8號風球派福利

欣茵留言：「現在都不懂幸福 還談什麼將來#應承我 🌀💨#大家留係安全既地方#小心歸家 !!!」

欣茵特意在8號風球下派福利，果然有大家心，最搞笑的是有網友指看見她這些相更不「安全」，又叫她分享更多美照。

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被指P圖重手

不過有眼利的網民發現她雙腿起格，難怪被指「對腳p到」，事後欣茵解畫表示「成張相執咗少少手臂同瘦面，完全冇P過隻腳。」

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