  • 29°C
香港時間 : 2023717日 (週一) 11:20
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【J2ers】陳欣茵借8號風球掟「導彈胸」　騷無敵身材超誘人

娛樂 10:57 2023/07/17

分享：

分享：

熱門 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

TVBJ2ers陳欣茵憑驕人上圍加上傻大姐性格引關注，早前她突然網晒與男友合照公布戀情令不少粉絲表示「心碎」。

最新影片推介：陳瑞菱專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】陳瑞菱體內曾有巨瘤臨生死邊緣　Reina身上留疤視為「重生」標記

【鋪鋪Poker】郭偉亮數老友杜如風三大罪　陳欣茵曾經做糖妹替身

新照極養眼

自拍拖後欣茵亦不時與男友出外旅遊，更非常「識做」繼續分享美照，日前她在社交網上載新照，相中所見，穿上泳裝上陣的欣茵站在浴缸上，大擺不同甫士，更晒出無敵「胸」器，火辣度爆燈，令大家眼睛食「冰淇淋」！

在鏡頭下的欣茵流露出一副甜蜜樣子，似乎相片是由其男友親自操刀，而且，身後更有無敵海景，能一邊浸浴，一邊看景，認真識歎！

8號風球派福利

欣茵留言：「現在都不懂幸福 還談什麼將來#應承我 🌀💨#大家留係安全既地方#小心歸家 !!!」

欣茵特意在8號風球下派福利，果然有大家心，最搞笑的是有網友指看見她這些相更不「安全」，又叫她分享更多美照。

點擊圖片放大
+8
+7

被指P圖重手

不過有眼利的網民發現她雙腿起格，難怪被指「對腳p到」，事後欣茵解畫表示「成張相執咗少少手臂同瘦面，完全冇P過隻腳。」

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【還原神之食】祈積奇「神還原」劇集電影名菜　何泳芍+胡敏芝+陳欣茵坐陣派福利
13:06 2023/01/12
【還原神之食】祈積奇「神還原」劇集電影名菜　何泳芍+胡敏芝+陳欣茵坐陣派福利
【還原神之食】何泳芍陳欣茵學洗豬腸　拜訪牛丸大王還原《食神》瀨尿牛丸
14:26 2023/02/01
【還原神之食】何泳芍陳欣茵學洗豬腸　拜訪牛丸大王還原《食神》瀨尿牛丸
【鋪鋪Poker】郭偉亮數老友杜如風三大罪　陳欣茵曾經做糖妹替身
12:26 2023/03/12
【鋪鋪Poker】郭偉亮數老友杜如風三大罪　陳欣茵曾經做糖妹替身

你可能感興趣

【還原神之食】祈積奇「神還原」劇集電影名菜　何泳芍+胡敏芝+陳欣茵坐陣派福利
13:06 2023/01/12
【還原神之食】祈積奇「神還原」劇集電影名菜　何泳芍+胡敏芝+陳欣茵坐陣派福利
【還原神之食】何泳芍陳欣茵學洗豬腸　拜訪牛丸大王還原《食神》瀨尿牛丸
14:26 2023/02/01
【還原神之食】何泳芍陳欣茵學洗豬腸　拜訪牛丸大王還原《食神》瀨尿牛丸
【鋪鋪Poker】郭偉亮數老友杜如風三大罪　陳欣茵曾經做糖妹替身
12:26 2023/03/12
【鋪鋪Poker】郭偉亮數老友杜如風三大罪　陳欣茵曾經做糖妹替身
陳欣茵 娛樂人物職業 娛樂行業 TVB

最高瀏覽

【風暴消息】8號風球至少維持至下午4時　天氣預測不斷更新
今日 09:56
【風暴消息】8號風球至少維持至下午4時　天氣預測不斷更新
【AGA訂婚】AGA認與姚子羚舊愛「的士邦」訂婚　江海迦報喜：我們訂婚了
17:34 2023/07/16
【AGA訂婚】AGA認與姚子羚舊愛「的士邦」訂婚　江海迦報喜：我們訂婚了
【存款去向】12年將60萬人工交媽媽保管 結婚見存摺餘額心碎：只剩1萬
10:40 2023/07/16
【存款去向】12年將60萬人工交媽媽保管 結婚見存摺餘額心碎：只剩1萬