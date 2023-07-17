【死亡之旅】12歲仔暑假旅遊飛行觀光墜機亡　爸爸目擊慘死過程︰起飛不久出事

▲ 內地一名12歲男童暑假跟爸爸到內蒙古旅遊，搭上一架三角翼飛機觀光時，於起飛不久墜機身亡。

暑假一家人開心出遊，想不到踏上死亡之旅。一對上海父子趁暑假到內蒙古呼倫貝爾市參加6天5夜旅行團，到行程第4日，12歲兒子參加了景區一個飛行觀光項目，想不到起飛失敗，兒子當場慘死。

據內地《新民晚報》報道，死者母親王女士接受訪問談及12歲兒子因為想趁暑假旅遊，因兒子性格非常陽光，又喜歡俄羅斯文化，於是7月初她為丈夫和兒子在網上報名一個內蒙古「呼倫貝爾大草原6天5夜私家團」，行程包括呼倫貝爾市新巴爾虎左旗的「巴爾虎民俗園」。

起飛不久「撞車」

王女士指出，7月8日是旅行的第4天，當晚行程包括到民俗園觀看篝火晚會及住宿。至晚上8時25分左右，丈夫見舉辦篝火晚會場地旁邊有一個三角翼飛機觀光項目，於是繳付498元人民幣（約543港元）讓兒子參加體驗，沒想到飛機在起飛時撞上了停泊路邊的勒勒車（蒙古族古老交通運輸工具，又稱羅羅車、牛牛車等），飛行員當場死亡，兒子送院後也被宣告不治。

▲ 飛機在起飛時撞上了停泊路邊的勒勒車。（網上圖片）

爸爸憶述當時情況︰「飛機在起飛過程中發生了顛簸，發動機的聲音也突然變小，飛出去不遠就撞上了勒勒車，兒子跌出座位陷入昏迷。」在等待救援人員趕來期間，有人拿出便攜式體外除顫器，但無人識用。

媽媽補充，事發後，當地警方及救援人員分別於晚上9時許及10時許趕抵現場，惟兒子已經死亡。醫院為兒子作進一步檢查後，發現其頭、胸、腹、腰等多部位嚴重受傷。

家屬又提供該公司的營業牌照顯示，法定代表人姓馬，成立日期為今年3月29日。另據家屬表示，當時駕駛三角翼飛機的飛行員姓張。當地目前已成立事故處置小組，邀請相關專家對事故進行進一步調查。

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責任編輯：王明芳