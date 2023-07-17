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【真人版魯濱遜】遇風暴男子與愛犬海上漂流　2個月靠食生魚飲雨水度日奇蹟獲救

健康 13:42 2023/07/17

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熱門 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

遇風暴男子與愛犬海上漂流，2個月靠食生魚飲雨水度日奇蹟獲救。

男子漂流海上2個月竟奇蹟獲救！猶如「魯濱遜」真人版，澳洲一名男子數個月前帶同愛犬從墨西哥揚船出海，豈料卻慘遇上大風暴，船隻引擎因此受損，一人一狗被迫於海上漂流2個多月始被人發現獲救。據了解，他們漂流期間，一直是靠食生魚、飲雨水而苦苦支撐。

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綜合外媒報道，澳洲男子沙多克（Tim Shaddock）於4月時帶著愛犬貝拉（Bella）從墨西哥出海，原本目標是要前往法屬玻里尼西亞。但是途中遇上惡劣天氣，船上大部分電子設備均遭到破壞，一人一狗不得不在太平洋海上漂流。

而為了存活，Tim一直透過船上的漁具去釣魚食用，並飲雨水補充水分。為了減輕曬傷程度，他有時候會躲在船隻的帆布下。慶幸兩個月後，Tim的船隻被墨西哥海岸一艘漁船所發現，最後一人一狗成功獲救。雖然Tim被發現時，蓬頭垢面體型大幅消瘦，但身體狀況尚稱良好，並沒有出現疾病與後遺症。

獲救後的Tim表示，目前最想的是好好休息及享用美食。至於這段時間到底是如何支撐過來的，Tim則指「必須要有非常積極的心態，才能度過這種磨難而不會放棄」。

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責任編輯：羅嘉欣

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