【防盜神器】港女淘寶「門阻」防盜　家中實測險反鎖自己在房内

▲ 港女淘寶「門阻」防盜，家中實測險反鎖自己在房内。

外出住酒店要小心安全。一名港女因擔心住酒店時被盜，於是「淘寶」了一款「門阻」，怎料在家中實測時卻險些將自己反鎖在房内，令她反向印證了「門阻」的效用。

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事主在Facebook群組「淘寶開心share」中發文，表示丈夫曾在公幹時遭遇房門上鎖後仍被盜竊；自己也有所耳聞其他網民在住酒店時，明明鎖好房門，卻仍被清潔職員闖入的離譜經歷。於是，為了外出時能住得安心，事主便在内地網購平台「淘寶」上購入了一款「門阻」。即是一塊金屬鋼片，中間被劃出9格長條狀空隙，另配有一塊鋼製半月型扣片，將扣片揳入長條狀空隙後，就能夠防止房門被人從外面打開，加强反鎖作用。

家中實測險反鎖自己在房内

事主收到貨後，第一時間形容扣片十分堅硬，「有罅縫嗰塊鋼片係點搞都唔會跌出嚟！」接著，她便拿「門阻」進入家中房間實測：

門阻另一邊係會扣住咗門框門鎖個窿，扣住咗再將門掩埋，必須要將門打開先至能夠取出。

結果，由於扣片比鋼片的空隙位置更厚，事主將扣片揳入空隙後難以拔出，一度將自己反鎖在房内。所幸，事主最終有驚無險解決問題，令她反向印證了「門阻真係可以牢牢把門鎖死」的效用：

塊扣片厚過間縫罅位，嗰塊扣片插咗入間縫後唔出得…… 我覺得呢個門阻係work嘅，只不過咁好彩收到個次貨啫。

事主還力讚，除非住的酒店設施非常破舊，否則用這一款門阻，他人絕對無法輕易入房。不過，她也承認自己收到的貨有些問題，表示已拍片向賣家反映，對方稱會重發一個「包冇問題」的門阻，事主表示期待「希望嗰一個係可以正常使用」。

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網民質疑：多餘

有不少網民在事主帖文下留言，認為外出住酒店並不至於如此危險需要防備，門阻實際上作用不大：「去旅行住酒店有咁危險?」、「其實放張凳就得，做乜要帶多件嘢」、「火燭出唔到去到時冇咗條命」、「睇完你個post，都係唔買，反鎖自己仲大鑊」。

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責任編輯：羅嘉欣