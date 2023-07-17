【恐怖意外】扶手電梯維修工人右腳突被捲入電梯縫隙　緊咬腳部夾爛布鞋

▲ 扶手電梯維修工人右脚突被捲入電梯縫隙，緊咬脚部夾爛布鞋。

使用扶手電梯時一定要注意安全，避免發生意外。近日，巴拿馬一名40歲扶手電梯維修工人，在維修時右腳不慎被捲入電梯縫隙，整個人只能痛苦緊抓扶手，等待援救。所幸當地消防隊員及時趕到將其救出，男子免於被截肢。

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綜合外媒報道，7月10日上午，事發地點位於巴拿馬Punta Paitilla的某個商場。該名40歲扶手電梯維修工人維修一半時，右腳前半部突然被捲入電梯，整個人無法動彈，雙手緊抓扶手等待援救，鞋子更當場被夾爛，現場亦隨著尖銳的機械聲一度陷入恐慌。

當地消防隊員獲報後立即趕到現場，並請來專家進行特殊操作，利用油壓工具等裝備，一人扶住工人以維持平衡，一人透過工具花費大約30分鐘成功將維修工人救出。

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從影片中可見，維修工人只穿著簡單的布鞋和白襪，沒有任何安全裝備。據報道，維修工人被救出後緊急送往醫院治療，所幸其右腳的傷勢沒有嚴重到必須截肢，但事故發生的詳細原因還有待調查釐清。

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責任編輯：羅嘉欣