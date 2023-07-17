【丟棄孫女】爺爺將剛滿月雙胞胎孫女丟馬路　街頭怒掟BB衫原因令人錯愕

▲ 爺爺一氣之下將BB丟在街頭。

因為大人的爭執不和，連累年幼嬰孩受罪。四川南充近日有一名老翁疑因家庭鎖事，一氣之下將剛滿月的雙胞胎孫女扔在街頭，其中一個BB更被丟在馬路，相當危險，慶幸有好心人抱走並報警。

綜合內地媒體報道，事發於7月10日上午，從影片可見，一名老翁氣沖沖地將其中一名孫女放在樹下，抱著另一名孫女放在馬路上，然後用力將BB的衣服丟出馬路，再折返路邊，引來途人圍觀。

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當時有好心人看不過眼，立即衝出馬路抱起女嬰，而放在樹下的B女則由從後追上的嫲嫲抱起。好心人大怒，直斥涉事老翁的行為不當，

要不是我反應快，開工路攔車把孩子抱回來，今天一個幼小的生命就丟在那個男人手上了，真的是太氣憤！

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警方接報後到場，將涉事爺爺拘捕，帶返警局調查，兩名女嬰亦無大礙。原來，涉事爺爺因不滿兒子和新抱經常為小事爭執，加上當日新抱回了娘家，一時憤怒做出此舉。警方提醒，家庭成員之間要多溝通交流，切勿作出過激行為導致悲劇發生。

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責任編輯：王明芳