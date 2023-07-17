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【公屋輪候】二派長青邨高層海景單位　機場工放棄博三派網民嘆走寶

親子 11:57 2023/07/17

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有機場工放棄二派長青邨高層海景單位。

香港樓價高企，買樓置業艱難，想輪候公屋也不易，房署早前公布，公屋一般申請人平均輪候時間為5.5年。近日一名在機場工作的港男於社交平台分享，他獲二派青衣長青邨一個高層海景單位，卻放棄了，打算最後博三派。不少網民指他走寶，有高層海景都不要。

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往返機場工作不便

該名機場工於「香港公營房屋討論區」發帖表示，輪候公屋第二派46年樓齡的青衣長青邨青柏樓，是一個高層約356呎的單位。不過，他認為︰

交通尚可……但我在機場工作、返夜班，不方便！

機場工獲二派青衣長青邨高層海景單位。（圖片來源︰香港公營房屋討論區）

他透露了自己輪候公屋的歷程，2015年4月登記輪候公屋4人單位，同年10月見主任，11月便收到合格信。直至今年5月，他獲首派青衣長亨邨亨麗樓2樓單位，睇樓後拒絕入住，當時期待下一派會更好。

兩個月後，7月3日他獲二派青衣長青邨青柏樓20樓單位，7月11日睇樓後再度放棄，直言「期待最後一派，要硬食了」。他分享在單位內拍攝的照片及影片，可見窗外景色不俗，更有令人羨慕的海景。

網民︰咁靚嘅景都唔要

帖文引起網民熱議，不少人覺得樓主走實了，表示「高層海景都唔要」、「高層望海正喎」、「咁靚嘅景都唔要」、「可以睇到煙花」、「咁正都唔要？大把人等住要」、「唔好後悔」。

至於樓主指位置不方便他到機場返工，有網民建議大可以轉工，「工可以轉」、「搵第二份工唔得咩」。另有網民祝福他三派心水單位。點撃睇更多網民意見︰

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責任編輯︰王明芳

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