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【星二代】徐錦江23歲兒子靚仔樣曝光　身高1.9米繼承爸爸衣缽做演員

育兒經 11:23 2023/07/17

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熱門 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

子承父業！

藝人徐錦江在90年代時，拍攝了不少港產片，其中《鹿鼎記》的鰲拜令人印象深刻，徐錦江的家庭生活相當低調，外界只知道他有一對仔女，最近他兒子徐菲的首部電影《封神第一部》即將上映，23歲的徐菲愈大愈靚仔，有指他撞樣韓星李東旭，他更遺傳了爸爸高大的身形，身高有1.9米，徐菲曾表示想成為一名醫生，但後來決定繼承爸爸衣缽做演員。

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徐菲小時候是個小胖子，18歲時為了投考北京電影學院而減肥，體重由200多磅減至模特兒身形，當時徐錦江就驕傲地寫道：「在短短的幾個月時間，你從一個195斤的小胖子變成了現在的模樣，爸爸為你手工點讚」。

徐菲被指樣子似韓星李東旭。（徐菲微博)

徐菲雖然最後落選，徐錦江給兒子提出未來規劃，他當時表示再給兒子三年時間，這次不行，明年再考一年，不行再來第三次，如果第三次還是不行，你就不要玩了，這行不適合你。

不過幾年過去，徐菲還是一路向演藝之路進發，成為一名演員。

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育兒心得從小訓練獨立

徐菲2000年在香港出生，14歲以前跟著外婆生活了12年，之後到北京國際學校讀書，因為徐錦江經常在外拍戲，為了增加父子間相處的時間，他每個星期五放學就會搭飛機到爸爸拍戲的的地方探班，徐錦江說：「無論我們是在多遠的地方，（兒子）週日晚上再回北京，當作鍛鍊他獨力。」

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責任編輯：王明芳

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