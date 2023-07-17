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【矢志不渝】郭鋒歷喪妻之痛後近況曝光　 與亡妻再立婚約承諾愛一生一世

娛樂 14:08 2023/07/17

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郭鋒近況曝光！

現年71歲的郭鋒與同為演員的太太歐陽佩珊結婚40年，兩人為圈中模範夫妻，無奈歐陽佩珊在2017年因病過世。 

深情的郭鋒自喪妻後情緒大受影響，故不可再參與劇集演出。在去年，他接受「香港演藝人協會」訪問時，說起亡妻也不禁淚盈於睫。

【矢志不渝】郭鋒伴歐陽佩珊走人生最後一程　鶼鰈情深只記得太太一切優點

郭鋒近況曝光 

有網民上載自己與郭鋒的合照，從相中所見，身穿POLO裇衫的郭鋒現身馬來西亞的餐廳，枱上更有榴槤、椰青，而郭鋒明顯發福不少，更向鏡頭舉V、展現燦爛的笑容，好好享受生活！ 

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與亡妻再立婚約

作為教徒的郭鋒，在2019年赴以色列、約旦等地朝聖，與亡妻再立婚約，許下一生一世愛歐陽佩珊的承諾。返港後，郭鋒接受TOPick專訪，細談這次聖地之旅。

郭鋒向TOPick分享旅程照片，郭鋒在當地加納婚宴堂與亡妻再立婚約，在牧師和見證人面前，再度許下神聖的婚姻盟約。

再立婚約對郭鋒來說是別具意義，歐陽佩珊本是無神論者，郭鋒卻是基督徒，當年結婚時需要在教堂行禮，歐陽佩珊才『入教』，但多年來都沒有參加教會活動。

郭鋒與亡妻再立婚約。（受訪者提供）

兩年前歐陽佩珊重病入院，彌留一刻，郭鋒的教徒妹妹、牧師、傳道人等在病床邊祈禱，最後歐陽佩珊點頭承認教徒身份，讓郭鋒放下心頭大石，感到太太縱然離開，日後在天上仍可相見。

在朝聖之旅有機會再宣讀婚姻盟約時，郭鋒毫不考慮就參加：「這兩年生活上一直像失去了甚麼，覺得再造一張盟約，可填補了我心靈上的缺失。」

只記得太太一切優點

郭鋒形容太太是全能演員：「她打、跳、唱俱能，根基穩健，我至今仍未見過一位女演員有她的功架，可是她個性不喜與人爭，外間常指她是『二奶命』，即總是執二攤演其他人不肯做的角色，但卻是怡然自得，不論演甚麼戲都盡足心機。」

郭鋒跟歐陽佩珊牽手走了40載。（受訪者提供）

雖然歐陽佩珊在電視台事業順利，但她的性格與世無爭，因此自覺不合娛樂圈，故在1994年選擇淡出幕前。郭鋒憶述：「現在回想，她可能是擔心事業發展比我好，才決定停下來，而且她真的不喜歡娛樂圈生活，希望過自己喜歡的生活。」

郭鋒最佩服太太有著一夥好學的心：「她對針灸有興趣，就決定到內地報讀課程，由零開始，克服一個又一個考試，最後還跑到北京的大學和療養院進修，之後還兼習氣功、中醫，在這個過程裡，我看到她過得很滿足，很快樂。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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