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【一氧化碳中毒】火鍋店打邊爐疑通風不良　食客一氧化碳中毒1死3人不適

食用安全 12:24 2023/07/17

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火鍋店打邊爐疑通風不良，食客一氧化碳中毒1死3人不適。

一氧化碳中毒可致命。浙江省溫州市一家火鍋店發生意外，懷疑因室內通風不良，導致4名食客一氧化碳中毒，其中1人搶救無效死亡，涉事火鍋店目前已暫停營業。

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根據內地傳媒報道，事發於上周二（11日）晚，4名食客在「湖嶺老張火鍋店」的包廂用餐，火鍋以煤炭加熱，結果導致4人一氧化碳中毒，1人搶救無效死亡，其餘3人仍留醫治理，目前已脫離生命危險。

事發後，有內地傳媒到火鍋店採訪，拍攝到多人在門前聲討，不停拍打餐廳大門，並在門上寫下「殺人償命」的字眼。 湖嶺鎮派出所工作人員表示，經初步調查後，相信是一氧化碳中毒，詳細情形仍有待查，目前已協調多個部門處理。

涉事火鍋店一名職員表示，事件只屬意外，餐廳已暫停營業，事故原因還在調查。

事發後多人在火鍋店門前聲討。（網上圖片）

衞生署：可於數分鐘內失去知覺及死亡

根據本港衞生署的資料，一氧化碳是一種無色、無臭、無味的氣體，它是因不完全燃燒含碳燃料（例如汽油、木材和天然氣）而產生的副產品。空氣中一氧化碳的濃度即使低至0.4%， 也會在數分鐘內使人失去知覺及死亡。一氧化碳經肺部吸入， 藉血液運送到身體每個細胞。一氧化碳能降低血液運送氧氣的能力，更重要是它能阻礙細胞運用氧氣產生能量， 繼而導致身體器官（特別是腦部和心臟）缺氧受損。

常見可能積聚高濃度一氧化碳的地方

室內

  • 在通風不良的工作場所、家居或食肆使用有故障或排氣不良的燃料裝置，例如熱水器和爐頭
  • 在通風不良的圍封地方，例如停車場和隧道

室外

  • 近道路交滙處或有交通擠塞的地方
  • 近工業廢氣排放口

一氧化碳中毒症狀

一氧化碳中毒的嚴重程度取決於不同因素，例如曝露時間的長短和吸入一氧化碳的濃度。

  • 低濃度一氧化碳中毒：可能出現包括頭暈、頭痛、疲倦和噁心
  • 於高濃度一氧化碳中毒：可能出現視覺受損、協調紊亂、失去知覺、腦部受損等症狀，甚至死亡。

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責任編輯：羅嘉欣

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