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【火災意外】家用MacBook Pro突然起火　美國婦人大腿3度燙傷全屋被燒毀

食用安全 11:49 2023/07/17

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家用MacBook Pro突然起火，美國婦人大腿3度燙傷全屋被燒毀。

美國發生一宗家居意外，紐約一名71歲婦人在使用蘋果2019年出產的MacBook Pro時發生火警，幸婦人成功逃生，但其大腿留下2到3度灼傷，需入住旅館10個月，等待火災鑑定和房屋重建維修。

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根據《紐約郵報》報道引述最新法庭文件顯示，住在美國紐約皇后區的71歲獨居婦人Linda Nahum在2020年7月一個晚上，在床上使用蘋果2019年款的MacBook Pro時，突然感到膝蓋有灼燒感，之後才發現棉被及床單都著火。

律師覆述，Linda Nahum曾去廚房取水試圖滅火，但火勢蔓延迅速，Linda報警後只穿著睡衣，就衝出房間。消防員到達現場時，睡房已被火勢吞沒，並延展到廚房，其後火勢被撲滅後，Linda的整間公寓則被水淹沒。

律師指出，Linda的大腿因火災被燒至2到3度灼傷，而禍不單行，她的公寓因需要鑑定，加上或存在安全疑慮、已被封鎖，導致她失去住處，足足10個月只能住在旅館。律師指出，大火燒毀了Linda所有東西，包含她父母的遺物，能紀念的東西全燒毀，律師形容「損失是無法估計」。

消防部門認為，火勢可能是由其他電器引起，但Linda卻另外聘請了獨立專家調查，認為火災是由於MacBook Pro電池過熱起火所致。目前，Linda正在索償中。

報道指出，蘋果在2019年曾發公告，回收了2015年至2017年生產的15吋MacBook Pro，原因正正是電池可因過熱致起火。然而，Linda所用的2019年款卻並未被回收。

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責任編輯︰羅嘉欣

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