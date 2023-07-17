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【香港小姐2023】周婷社交網大量性感照流出　晒T-Back展美好身段超震撼

娛樂 13:11 2023/07/17

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熱門 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

應屆候選佳麗周婷（Jennifer）早前被爆多次缺席活動，就連本月13日出發到越南拍外景亦沒有現身，事後大會表示Jennifer急需處理家事而缺席。

【香港小姐2023】周婷未有隨團赴越南拍外景疑退選　TVB回應佳麗缺席原因

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高衩長裙勁吸睛

不過隨後有指她在14日突然開通內地的社交平台，懷疑是退選先兆，皆因她13日才聲稱有家事要處理，但翌日就開通社交網，並連番上載多張美照，此舉令人懷疑她說謊。

其中一張見她穿上高衩長裙上陣大晒香肩及美腿，還差點開到上臀部，吸睛十足。

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T-back照流出

而她的IG更有特別多的泳照，盡騷事業線、纖腰加美腿，更有T-back照，完全毫不吝嗇晒身材，果然夠奔放。

現年24歲的Jennifer，畢業於美國南加州大學，職業為一名投資顧問，她在參賽時表示志向：「成為一位出色英語電視主播，向國際社會講香港故事。」

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精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1

撰文 : TOPick柴犬出動

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