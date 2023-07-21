【厚顏無恥】被父母遺棄孤兒院長大成模特兒　媽媽突出現索要家用：不給就告你

▲ 《家族榮耀》劇照。

如果沒有準備好養育一個孩子成人，真的不要衝動生小孩！台灣一名女子自小父母離異，她跟隨母親生活，但是母親不負責任，她缺乏照顧幾乎被餓死，最後被社會福利署安置在孤兒院9年，直至長大後出來工作賺錢，母親突然出現索要家用，更威脅不給錢就告上法庭。

該名女子在網絡平台Dcard發帖分享，自父母離異後，爸爸沒有履行承諾提供贍養費的承諾，消失的無影無蹤；她跟隨媽媽生活，但媽媽有嚴重躁鬱症，經常對她拳打腳踢；媽媽沒有工作，家庭開銷都是靠向親朋戚友借的，當窮到沒有錢吃飯時，媽媽則只顧自己飽足，讓她飽受飢餓折磨，幾乎餓死。母親更沉迷網絡交友，曾經有一次把她獨留在男網友家中，豈料男網友色心大起，幸好她極力反抗逃過一劫。

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直至她9歲時被社會福利署發現，將她安排到孤兒院居住，母親從此也消失得無影無蹤，從來沒有去探望過她。她在孤兒院住了9年，直至18歲成年才離開孤兒院獨立生活，她成績不好亦沒有錢讀書，決定進入職場當打工仔。她剛開始是在百貨公司當售貨員，後來因樣貌出眾被發掘成為網拍模特兒，憑著這份工作的收入，生活總算安穩。

豈料媽媽在網絡平台看到她的網拍照，認為她收入可觀，立即透過社會福利署的社工找到她，更威脅她要支付家用，否則告上法庭。她認為這是一個笑話，直言不會給錢，亦不害怕被告，因為母親沒有對自己負過責任。

事件引起網民紛紛討論，不少網民建議她諮詢律師，「不要以為打這種官司，你一定會贏，因為 9 歲之前確實由你媽養你，她對你只有一半時間未盡養育責任，她問你索孝親費，計算起來你有相當大的機會只能減半而不能全免」。有網民提醒她先換電話號碼，「我是社工，關於社工擅自給出你的聯繫方式，是絕對是不允許的，你可以提告」。

女子感謝網友的幫忙，她會聯繫律師詢問相關事宜，她亦有找社工理論但是選擇息事寧人，換聯繫方式了事。最後，她更加勸喻大家沒有錢真的不要生小孩，不要小孩會過得生不如死。

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責任編輯：王明芳