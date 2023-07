【巨星殞落】法國歌手Jane Birkin逝世　Hermes Birkin手袋以她命名有段古

▲ 法國style icon Jane Birkin逝世。

或許大家不懂得法國傳奇女歌手Jane Birkin是何許人,但對大部分女士們來說看到她的姓氏Birkin定會眼前發亮,因為Hermes其中一款大熱手袋正是以她命名,而這位一代法國style icon於日前逝世,享年76歲。

據消息傳來救護人員於Jane Birkin家中發現她逝世,其實近年她的健康亦成為大家的關注,因為自2002年,她就被確診患上白血病,2012年突然中風,去年3月禍不單行肩胛骨折,將演唱會取消,雖然大家或許未聽過她的歌,但這位style icon可說是french chic的最佳代表,她自言不懂時尚,穿衣格言以舒適為主,至於說到以她命名的Birkin手袋,有兩則不得不提的故事要說:

Birkin手袋起源

話說年青時既是歌手,同時又是導演的她,在80年代剛為人母,在一次飛機的旅程上,巧遇上當時坐在隔鄰座位的Hermes的第5代傳人Jean Louis Dunas,她既要照顧女兒、又要帶上不少身外物,「倒瀉籮蟹」的她一不小心將物品倒滿一地,Jean Louis Dunas幫手執拾之餘,Jane向他提出今天的女性應該要一個容量更大,袋口更闊的手袋。

▲ 年輕時的Jane Birkin。(網上圖片)

而隔了數星期,Hermes就為她送上一個全新設計手袋給她,而且更用上她的姓氏命名,一個經典的手袋從此出現。

反對Hermes虐殺鱷魚

法國女人真有性格,Jane Birkin更甚,手袋以你命名,但不代表永遠對你say yes﹗在2015年,國際知名動物保護團體「善待動物組織」 PETA (People for the Ethical Treatment of Animals)發布了Hermes工場錄像和相片,內容是如何不人道地屠宰鱷魚來製造Birkin手袋片段。

Jane Birkin得悉後立即抗議,她對品牌工場感到反感和不滿,同時表示不希望品牌以其名作手袋名字。最終Hermes亦發出聲明公告天下已嚴格管制其鱷魚供應商,不過,PETA仍是不滿意Hermes的做法,一於繼續監察到底﹗

記者:何偉雄