【巨星殞落】法國歌手Jane Birkin逝世　Hermes Birkin手袋以她命名有段古

▲ 法國style icon Jane Birkin逝世。

或許大家不懂得法國傳奇女歌手Jane Birkin是何許人，但對大部分女士們來說看到她的姓氏Birkin定會眼前發亮，因為Hermes其中一款大熱手袋正是以她命名，而這位一代法國style icon於日前逝世，享年76歲。

據消息傳來救護人員於Jane Birkin家中發現她逝世，其實近年她的健康亦成為大家的關注，因為自2002年，她就被確診患上白血病，2012年突然中風，去年3月禍不單行肩胛骨折，將演唱會取消，雖然大家或許未聽過她的歌，但這位style icon可說是french chic的最佳代表，她自言不懂時尚，穿衣格言以舒適為主，至於說到以她命名的Birkin手袋，有兩則不得不提的故事要說：

Birkin手袋起源

話說年青時既是歌手，同時又是導演的她，在80年代剛為人母，在一次飛機的旅程上，巧遇上當時坐在隔鄰座位的Hermes的第5代傳人Jean Louis Dunas，她既要照顧女兒、又要帶上不少身外物，「倒瀉籮蟹」的她一不小心將物品倒滿一地，Jean Louis Dunas幫手執拾之餘，Jane向他提出今天的女性應該要一個容量更大，袋口更闊的手袋。

▲ 年輕時的Jane Birkin。（網上圖片）

而隔了數星期，Hermes就為她送上一個全新設計手袋給她，而且更用上她的姓氏命名，一個經典的手袋從此出現。

反對Hermes虐殺鱷魚

法國女人真有性格，Jane Birkin更甚，手袋以你命名，但不代表永遠對你say yes﹗在2015年，國際知名動物保護團體「善待動物組織」 PETA （People for the Ethical Treatment of Animals）發布了Hermes工場錄像和相片，內容是如何不人道地屠宰鱷魚來製造Birkin手袋片段。

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Jane Birkin得悉後立即抗議，她對品牌工場感到反感和不滿，同時表示不希望品牌以其名作手袋名字。最終Hermes亦發出聲明公告天下已嚴格管制其鱷魚供應商，不過，PETA仍是不滿意Hermes的做法，一於繼續監察到底﹗

記者：何偉雄