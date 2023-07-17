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【寄生蟲感染】男子額頭無故腫起兼劇痛　求醫切開驚見「15厘米白色寄生蟲」

健康 17:46 2023/07/17

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男子額頭無故腫起兼劇痛，求醫切開驚見「15厘米白色寄生蟲」。

蚊叮蟲咬莫小覷！俄羅斯有男子因為經常感頭痛而到醫院求醫，由於醫生留意到其左邊額頭有突出的腫塊，於是為病患開刀。豈料開刀後，醫生卻發現裡面竟藏著一條長約15厘米的白色細長線蟲，懷疑患者早前被蚊子叮咬後才被感染。

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根據《鏡報》報導，男子頭上腫塊的位置就在左眼上方，醫師起初懷疑是化膿性炎症，決定於定施手術除「膿腫」，豈料一切開腫塊，竟驚見一條長約15厘米的白色細長線蟲，才發現原來寄生蟲一直寄身於患者額頭皮膚的組織之中。專家認為，患者可能是被蚊子叮咬後才被感染。

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事實上，《新英格蘭醫學期刊》亦於2018年發表類似案例，一名32歲女子眼睛下方有個腫塊，她原以為只是一般的斑點或青春痘，故掉以輕心，惟腫塊位置其後卻不斷轉移，由眼睛下方變成上方，再變成唇腫。她求醫後才發現「腫塊」竟是活生生的惡絲蟲，屬寄生蟲一種。

惡絲蟲（Dirofilaria repens），主要寄生在肉食性的動物和狗之中。惡絲蟲可經蚊子的叮咬傳播，如蚊子叮咬了受感染的宿主，再叮咬人類，寄生蟲的卵子就會傳至人體內，令人類受感染。事件中，俄羅斯女子曾在俄羅斯郊外遊玩，亦被蚊子叮咬了無數次，相信因而受感染。

香港中文大學眼科及視覺科學系名譽臨床教授楊樂旼指，感染惡絲蟲後的死亡率少於1%，而惡絲蟲上眼的影響則視乎蟲子的大小及移動範圍，如於眼部前房走動，或致青光眼、發炎及眼壓高。惟一旦於視網膜移動，有機會傷及視神經。他表示，部分絲蟲可透過藥物治療，但惡絲蟲則只能透過取出治療。

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責任編輯：羅嘉欣

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