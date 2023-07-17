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【勞力士】史上最年輕世一艾卡拉斯溫網擊敗祖高域　戴隕石面Daytona見證封王時刻

休閒消費 13:00 2023/07/17

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熱門 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

西班牙球手艾卡拉斯以20歲之齡擊敗祖高域，更獲得威爾斯王妃嘉芙蓮親自頒獎盃給他，呢個重要時刻呢位小子就戴住Rolex Daytona見證。（圖片:溫布頓）

相信網球界都等咗一位超新星出現好耐，講緊嘅係西班牙網球手艾卡拉斯（Carlos Alcaraz）繼美網奪冠，成為男子網球界史上最年輕世界第一後，剛剛就以局數3:2成績，擊敗打算蟬聯5連霸36歲的祖高域，亦係呢位20歲球手首次溫布頓網球錦標賽上封王。

而係呢個人生咁重要嘅時刻，估唔到艾卡拉斯非常識做，作為勞力士（Rolex）代言人嘅佢，無論領獎定揸獎盃影相，都見到佢手上索價差唔多24萬的黃金殞石面Daytona非常搶眼，而這枚Daytona在Chrono24.net查找相關款式，已炒至由40萬至84萬不等。而筆者不得不佩服勞力士早已獨具慧眼，去年1月20日已隆重宣布將呢位超新星羅致旗下。

到9月12日美國網球公開賽決賽，呢位小子亦不負所望，憑住19.4歲之齡贏得冠軍的西班牙球手艾卡拉斯（Carlos Alcaraz），成為男子網球界史上最年輕世界第一，咪話唔犀利！

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講開又講，艾卡拉斯同費達拿走嘅路都有啲相似，少年已成名，一開始已跟Nike合作，同樣被勞力士看中，亦唔怪得2022年全球收入最高的網球運動員，他能以1,090萬美元排第10，更曾入選《時代》雜誌TIME 100 NEXT，而剛剛6月又做咗LOUIS VUITTON的品牌代言人了，真係前途無可限量！

記者：黃鑑江

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