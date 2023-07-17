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【性感靚媽】陳凱琳水著騷升Cup上圍逐格睇　三孩之母展驕人靚媽身段【多圖】

娛樂 14:16 2023/07/17

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熱門 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

陳凱琳新片騷升cup上圍。

陳凱琳（Grace）2018年結婚後4年抱3，先後誕下4歲大仔鄭承悅（Rafael）、即將3歲的二仔鄭承亮（Yannick）及今年1月出世的細仔Carlos，一家五口幸福滿載。

Grace近年由藝人轉型為KOL，成功開拓內地市場，IG坐擁75.3萬粉絲，不時更新社交平台拍片與網民分享，人氣高企。

【娛圈靚媽】Grace不介意被指胸部下垂　陳凱琳曬內衣廣告證身材零走樣

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【一家之主】鄭嘉穎內地吸金現身醫院吊鹽水　兒子每年學費逾13萬負擔大

搏到盡吸金

昨日（7月16日）又有新片推出，Grace今次為除疤品牌拍攝短片。即使榮升為人妻兼人母，她依然毫不吝嗇騷身段，更來個海灘大解放以比堅尼上陣，盡騷身材。

從片中可見，Grace雖然外披白色恤衫，但仍難掩其上圍，雙「峰」明顯比之前升cup。她為廣告來個直立板初體驗，不惜在猛烈太陽下拍攝，更應「劇本」需求跌落水玩濕身，為賺奶粉錢搏到盡！

最新影片推介：陳瑞菱專訪

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【TOPick柴犬追星】陳瑞菱體內曾有巨瘤臨生死邊緣　Reina身上留疤視為「重生」標記

被封「最平胸港姐」

參加2013年港姐競選勇奪冠軍的陳凱琳，曾被冠以「最平胸港姐」稱號。

事實屬骨感型女生的Grace透過穿搭來改善，愛以透視裝或露背裝來散發性感，甚至會玩「黑絲誘惑」。

（IG圖片）

今年4月，Grace與同齡的麥明詩出席美食活動，二人不約而同穿上吊帶裙示人，身穿紅色低V裙的Grace被網民指胸部顯然下垂了，更說是生了3個小孩「愛的印記」。

對此，她接受TOPick訪問時，坦言絕對不會介意，盡展大方及高EQ。

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精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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