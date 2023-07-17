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【好人好事】首爾地鐵乘客遺嘔吐物　20歲少年自發清理感動15萬人身份曝光

健康 18:40 2023/07/17

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首爾地鐵乘客遺嘔吐物，20歲少年自發清理座椅，善舉感動15萬人身份曝光。

近日，南韓發生一宗暖心事件。有乘客拍下影片指，7月初搭乘首爾地鐵時，發現對面座位上疑似有人遺留嘔吐物，結果一名20歲年輕人卻自發親手用衛生紙進行清理，並向其他乘客給予提醒。影片曝光後，男子的善舉獲15萬人大讚。

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綜合韓媒報道，有網民7月7日於Instagram上載一段影片，稱在首爾從延新川站轉乘地鐵6號線時，對面靠近車門的座椅上疑似有人嘔吐，嘔吐物更覆蓋在整個座椅上。

未料，一名約20歲衣著整齊、穿著一雙白鞋的年輕男子，卻自發放下背包，親手用大量衛生紙，努力揮動右手進行清理座椅。拍片者表示，

明明那不是他吐的，他卻非常努力地擦拭座位，他的模樣讓我備受感動，於是我就給了他濕紙巾擦手。

她補充，當時時間大約為晚上11時20分左右，有乘客想在位置坐下時，男子更親切地向他人説明，甚至自己坐在座位上，以防其他人不小心坐下，直至在合井站下車。

我覺得那位青年的模樣真的内心很溫暖。希望那位青年往後都能得到祝福。

影片曝光後獲15萬人點讚，網民紛紛留言表示備受感動，「他的善行簡直令人尊敬到起雞皮疙瘩的地步，我們真的得好好向這位帥哥學習」、「很好奇他的父母是誰，竟然能夠教出如此懂事的孩子」、「真是太感謝了，即使年紀尚輕，卻值得尊敬」。

事後，首爾交通公社透過聯絡上載影片的網民，成功找到該名協助清理地鐵座位嘔吐物的年輕男子，實為一名20歲的金姓男學生，並頒獎表揚他。該名男學生獲表揚時則表示，

那時候因為我的背包裡剛好有濕紙巾，我才覺得只有我是應該協助清理嘔吐物的人，我不想讓其他乘客受到波及。

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同時，首爾市長吳世勳於16日上傳與該名金姓青年的合照。

終於見到前幾天因清理地鐵車廂嘔吐物而成為話題人物的金姓青年。他的態度非常謙虛有禮，並表示自己只是順手協助清理而已，這讓我備受感動。

報導又指出，從2020年至去年為止，當局總接獲1萬3928件關於嘔吐物的乘客投訴，平均一天內就有13宗。即使是交通公社聘請的外包商清潔人員，也認為清理車廂的嘔吐物是最繁重、感到噁心的工作。他們清理時一般會先拿衛生紙大面積擦拭，接著再用抹布等完成最後的清潔工作。

只要一想到嘔吐物，就會食不下嚥。

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責任編輯：羅嘉欣

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