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【腦部健康】起床玩手機超傷腦　科學家列3大NG行為加速大腦老化

保健美顏 18:01 2023/07/17

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熱門 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

起床滑手機超傷腦！科學家列3大NG行為加速大腦老化。

現代人手機不離手，更習慣一睡醒就看手機，但有科學家指出，這行為非常傷腦；同時還有另外2個不良傷腦習慣亦常見。

最新影片：

童學園
【童學園】直資優才書院孖女同膺IB狀元榜眼　志趣相投齊赴英國升學讀經濟

美國亞利桑那州神經科學家Emily McDonald在其TikTok帳號上傳影片，坦言有3個現代人常見的不良習慣，對大腦有害，建議民眾一定要謹記、盡量避免行為。

1. 起床滑手機

Emily表示，很多人在起床後的第一件事就是滑手機，但由於人類剛從睡夢中醒來時，很容易被突然接觸到的內容影響心情。因此，滑手機時看到任何內容，都可能會打擊到心理健康。

2. 負面自我對話

Emily指出，每個人都會與自己對話，但其中的想法千萬不能太負面，因人越將這些想法灌輸到頭腦裡，就越促使大腦更容易地把它們記下來並實現。Emily提醒，不要對自己說太多負面話語、停止内耗，否則將影響身心健康。

3. 吃太多高加工食品

Emily最後提到，有非常多的科學依據證明人吃進身體的食物，會同時影響大腦運作。吃太多高加工食品，會導致大腦加速老化，因此要避免這一飲食習慣。

同場加映：8種補腎補腦食物

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責任編輯：羅嘉欣

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