【HOW ARE YOU LONDON】方皓玟10月英國舉行演唱會　小明：約定倫敦見！

「小明」方皓玟將於10月30日在英國倫敦舉行只此一場的《HOW ARE YOU LONDON》個唱 。方皓玟表示這幾年,見身邊移民英國的香港人愈來愈多,對大家充滿掛念,一直很想飛到英國與大家見面,經過各方努力,終於可親身飛到當地,以歌聲逐一問候大家:「你好嗎?」

在異地重新開始、重新適應一點都不容易,特別是面對世界已不再似如期,所以小明很想為身在異地的香港人打氣,說:「大家撐過低潮,前路係可能還有風雨,但只要有夢、只要堅持,一樣會可以再造傳奇。」

今次一夜限定的方皓玟Charmaine Fong《HOW ARE YOU LONDON》演唱會,除帶給樂迷將全新主題和編曲表演NY1,亦少不了一連串耳熟能詳的歌單,小明說:「今次來到倫敦,共聚一夜,問大家一句大家你好嗎,就讓我們交錯擦亮花火,繼續行,繼續行,一起 Be Strong!約定倫敦見!」

方皓玟Charmaine Fong《HOW ARE YOU LONDON》

日期:2023年10月30日(星期一)

地點:OVO Arena Wembley *

票價:£138 | £98 | £68 **

時間:6:30 pm* 開始進場|8:00 pm* 演出開始

優先購票:

華通娛樂 CU Lifestyle Club網頁及OVO Live會員

開售時間:2023年7月18日英國時間早上10:00起

OVO Arena Wembley網頁

開售時間:2023年7月19日英國時間早上10:00起

正式公開發售:

2023年7月20日英國時間早上10:00起於axs.com網頁發售

