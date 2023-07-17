【HOW ARE YOU LONDON】方皓玟10月英國舉行演唱會　小明：約定倫敦見！

「小明」方皓玟將於10月30日在英國倫敦舉行只此一場的《HOW ARE YOU LONDON》個唱 。方皓玟表示這幾年，見身邊移民英國的香港人愈來愈多，對大家充滿掛念，一直很想飛到英國與大家見面，經過各方努力，終於可親身飛到當地，以歌聲逐一問候大家：「你好嗎？」

在異地重新開始、重新適應一點都不容易，特別是面對世界已不再似如期，所以小明很想為身在異地的香港人打氣，說：「大家撐過低潮，前路係可能還有風雨，但只要有夢、只要堅持，一樣會可以再造傳奇。」

今次一夜限定的方皓玟Charmaine Fong《HOW ARE YOU LONDON》演唱會，除帶給樂迷將全新主題和編曲表演NY1，亦少不了一連串耳熟能詳的歌單，小明說：「今次來到倫敦，共聚一夜，問大家一句大家你好嗎，就讓我們交錯擦亮花火，繼續行，繼續行，一起 Be Strong！約定倫敦見！」

【KATCH OUR LIFE】方皓玟邀ERROR任嘉賓 全場合唱《It’s Not Your Fault》

方皓玟Charmaine Fong《HOW ARE YOU LONDON》

日期：2023年10月30日（星期一）

地點：OVO Arena Wembley *

票價：£138 | £98 | £68 **

時間：6:30 pm* 開始進場｜8:00 pm* 演出開始

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開售時間：2023年7月18日英國時間早上10:00起

OVO Arena Wembley網頁

開售時間：2023年7月19日英國時間早上10:00起

正式公開發售：

2023年7月20日英國時間早上10:00起於axs.com網頁發售

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