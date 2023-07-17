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【李坤城兒子】李卓軒自爆父親為追夢完全不給家用　弟弟因打工車禍喪命

娛樂 14:45 2023/07/17

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台灣音樂人李坤城在今年4月不敵癌魔病逝，終年66歲。而他的大筆遺產去向當時成焦點，據悉李坤城的遺產會全部留給年輕40歲的林靖恩。

但事後李坤城兒子李卓軒批評林靖恩霸佔老家、遺產稅也不處理，更指將李坤城的銀行戶頭裡的救命錢領光，車子賣光，最終在上月宣布和解 ，並表示林靖恩得到台中房產完全所有權，並稱對方以後只想做普通人。

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自爆李坤城為追夢沒有照顧兒子

昨日（7月16日）李卓軒又在社交網發文表示爸爸李坤城當年不給家用就去追夢，並把自己和弟弟丟給爺爺奶奶養。

他指爺爺是做大樓管理員，奶奶只能幫忙當保姆帶小孩，勉強可負擔生活，但從來都沒有怨言，所以自己和弟弟也很早就去打工以補貼家用。

最後合照

弟弟喪命

李卓軒透露自己除了曾經做過推銷員、牛排館服務生、網吧工程師等，也做過遊走在法律邊緣的工作；而弟弟因為做速食店致通宵，而導致睡眠不足，之後在隔天上課的路上車禍身亡。

因為經歷過這些事，令李卓軒有所啟發：「我看錢就像看我的命一樣，因為沒錢的人工作風險很高真的會沒命」。

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轉讀資管系

他又指直到念了資管系，才發現世界上竟然有一種工作是在冷氣房打電腦，只要能跟電腦溝通就有錢賺，更是以前所有打工收入的十幾倍，因此決定從事資訊業。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1

撰文 : TOPick柴犬出動

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