【兒童近視】5歲女兒睇戲看不清字幕　港媽帶驗眼揭近視逾100度︰點解唔出聲

▲ 5歲女驗眼揭近視逾100度，港媽怪責「點解唔出聲」。

家長宜每年安排子女驗眼，如發現他們有近視，要及早配戴眼鏡或接受適當的治療。近日有港媽在社交媒體指出，5歲女兒睇戲看不清字幕，帶她去驗眼才發現她近視逾100度，指責女兒有近視卻不出聲。

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該名港媽於「親子王國討論區」，以「點解個女有近視自己唔出聲，好激心」為題發帖表示，她早前與5歲的女兒睇戲，「佢成日問我講乜，話睇唔清楚字幕」。於是她急忙帶女兒去驗眼，結果近視已有百幾度。她寫道︰

嬲到我爭啲暈低咁滯，如果佢唔講可能咪分分鐘要200幾度先發現……

她不解小朋友在想甚麼，為何有近視也不跟她說，更向網民了解有甚麼方法可以加強她與女兒的溝通。

網民︰小朋友唔知咩叫近視

不少網民及家長認為，一百多度近視其實沒甚麼大不了，留言「一百幾度好小事」、「好多發現嘅時候都係百幾度」。有網民覺得小朋友不知何謂近視，港媽不應責怪女兒，更有人批評她沒留意女兒的狀況，反埋怨年紀小小的她沒說出來，並不合理，「小朋友咁細鬼識咩叫近視」、「竟然冇怪自己疏忽，淨係怪個女唔識講」。

此外，網民提醒家長定期帶小朋友驗眼，認為「定期帶小朋友驗眼係家長嘅責任」、「通常小朋友4歲，我會帶佢哋驗眼」。點撃睇更多網民意見︰

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眼科醫生教8招預防近視加深

港安醫療中心太古坊眼科專科醫生劉承樂曾受訪指出，一般而言，小朋友每年近視加深100度，家長便要注意，並且及早見醫生，看看能否控制近視加深速度。劉醫生分享8招預防近視加深︰

1. 每天戶外散步/活動，望遠物，讓眼睛肌肉放鬆。

2. 與書本、智能電話、電腦、平板電腦屏幕，相距至少20至50厘米。

3. 經常轉換姿勢、眨眼及進行眼球肌肉鬆弛運動。

4. 看書本/電子屏幕20至30分鐘後，應小休。

5. 每天少於兩小時娛樂用途的屏幕觀看時間。

6. 閱讀/使用電子產品時，光必須均勻、有足夠光度而無刺眼的眩光；不應於暗黑環境看電子產品。

7. 充足睡眠讓眼睛休息。

8. 每年檢查眼睛一次，如近視影響學業/日常生活，便需佩戴眼鏡。

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責任編輯︰王明芳