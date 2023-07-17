【單身狗警號】交友App逾6成人有拍拖或已婚　史丹福大學研究︰這是欺騙遊戲

▲ t美國史丹福大學醫學院一項針對交友App的研究顯示，逾6成用戶表示正在拍拖或已婚。

不少單身人士期望透過交友軟件找到真愛，但美國最近一項研究報告會讓「單身狗」失望。美國史丹福大學醫學院（The Stanford Medicine）針對1,387名講英語、年齡介乎17歲至84歲的Tinder用家進行一項調查，目的為研究人們玩這款交友App的原因及用途，結果令研究員感到驚訝，竟有超過6成用家表示正在戀愛中，甚至已婚。

據美國《紐約郵報》報道，Tinder每月約有7,500萬活躍用戶，而參與調查的1,300多名Tinder用戶中，約有一半人聲稱實際上並非在App中尋找愛情，有單身人士承認，使用該交友軟件純粹為娛樂，就像改版的「Hot or Not（另一交友App）」一樣。

半數人玩交友App非為談戀愛

研究作者之一、史丹福醫學院精神病學系與行為科學臨床教授Elias Aboujaoude博士在聲明中稱，這是令人驚訝的調查結果。

其中有約半數人，不是為了上網尋找約會對象。如果他們對找人談戀愛不感興趣，為甚麼花這麼多時間在交友App上呢？這是一個有趣的問題。

最新影片推介︰

大部分約會見面後不滿意

另一個驚人的結果顯示，有約65.3%的調查對象坦承，自己是處於「戀愛關係中（in a relationship）」，甚至已經結婚。研究又發現，從網絡交友發展到實際見面約會後，只有少數用戶對結果感到滿意。

研究網路使用問題長達15年的Aboujaoude博士將交友App比喻成社交媒體，而社交媒體與抑鬱和焦慮有關。「我們稱呼這些為約會軟件，但它們顯然除了約會之外還有其他功能。」Tinder用戶除了尋找愛情或隨意性行為（casual sex）外，也追求社交連結性、娛樂和消遣。

研究報告的合著者Germano Vera Cruz則表示，雖然用戶感到輕鬆愉快，但追求暫時的自尊感和血清素提升，會創造一種「欺騙遊戲」（Game of deception），導致那些想尋找真愛「脫單」的單身人士會感到失望。

研究結果已於6月發表在美國《網路心理學、行為與社交網絡》期刊上。

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯︰王明芳