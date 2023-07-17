【痛失愛女】女兒呼吸困難送院苦等1小時後死亡　父質疑醫療疏忽追究責任

▲ 爸爸講述事件時，非常悲痛。

白頭人送黑頭人最傷心不已，馬來西亞一名父親，因為女兒呼吸困難將她送院搶救，女兒在院內苦等1小時後去世，父親質疑是院方疏忽導致，但院方報告謊報指女兒是送院前死亡，父親表示追究到底。

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根據外媒報道，涉事女童的父親巴達指，女兒送院治療後死亡事件的時間線，完全與實情完全不同，他要為女兒的死討回公道。

巴達憶述，事發當天，已經生病的10歲女兒出現呼吸困難，於是趕回家將她送往醫院。

到了醫院完成付款等手續後，等了40至45分鐘才被通知帶女兒到急救室隔壁的兒童治療區，再等了20分鐘，醫護人員才來為女兒治療；前後等了1小時。

當排到女兒時，醫生先檢查了她的心跳以及她的血氧，發現女兒血液中的氧氣不足，氧氣水平不斷在下降，

我親眼看到，女兒的血氧從90降至80、70……

隨後，醫生還為女兒做呼吸輔助，並嘗試抽血，但女兒對針頭有恐懼，所以一直在掙扎。結果，女兒被他們綁起來，還被強行按壓，只為抽取她的血液，當時女兒甚至還向他求救說，求求放過她！

他表示，女兒在不斷被醫護人員強制抽血時，心跳停止了，而他也隨即被命令離開治療室，但他不肯離開:

我看著儀器畫面，我知道女兒已經過世了，但他們還在假裝工作，要救我的女兒，但其實她已經死了

父親因為情緒激動幾乎昏倒了，隨後醫生也出來通知女兒已死亡，他只能進入治療室看著女兒的遺體及親吻她。

隨後，由於院方表示還沒有報案不能領屍，巴達詢問警方，並在警局親眼看到院方人員在報案時謊報女兒是送院前死亡。

他說，自己無法接受院方為了掩蓋自己的疏忽，推卸責任。院方則在聲明中表示，將對孩子的死亡展開調查。

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責任編輯︰王明芳