【網絡熱話】夫妻8年前貼「藍黑白金裙」爆紅　男子被控虐妻11年涉殺人未遂

▲ 夫妻8年前貼「藍黑白金裙」爆紅，男子被控虐妻11年及涉殺人未遂。

大家對「藍黑白金裙」還有印象嗎？8年前，一對來自蘇格蘭的夫妻在網上分享一條間條紋連身裙，因被爭論為藍黑色相間，還是白金色相間而爆紅。8年後，事件主角再次爆紅，丈夫因涉嫌兩度殺妻未遂被補。

綜合外媒報導，現年38歲蘇格蘭男子凱爾（Keir Johnston）在2015年2月與妻子結婚時，岳母在婚禮上穿的連身裙被親友爭論是藍黑色還是白金色，當天的表演樂團都加入討論，更差點因此錯過表演時間。

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凱爾把「藍黑白金裙」分享到網上，引起網民熱議，夫妻兩人更因此被邀請上美國知名訪談節目「艾倫秀」（The Ellen Show）公布解答，還獲得主持人贈送美金1萬元獎金（約港幣7.8萬元），以及加勒比海蜜月之旅。

近日，凱爾被揭是恐怖情人，對妻子家暴長達11年，早在「藍黑白金裙」前已經開始，他多次在家中對妻子揮刀恐嚇，限制妻子的財務及行動自由，監察妻子與親友的往來，甚至在2019年及2022年兩度試圖勒斃妻子。

凱爾因涉嫌謀殺未遂被逮捕，不過他在法庭否認一切指控，所以案件的聽證會庭仍在處理中，預計於2024年完成審判。

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責任編輯：王明芳