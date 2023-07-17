陳奕迅台北站度過入行28周年　工作人員驚喜為Eason慶祝

▲ Eason台北站正在舉行。

陳奕迅《 FEAR AND DREAMS 世界巡迴演唱會》台北站來到第二晚，正好是Eason入行28週年紀念日，Eason安歌時，再度突然升台說：「今天是一個很重要的日子，7月16號對香港人來說，非常重要，今天是我們可以拿到第二期的消費卷，二千大元！還有另外一個日子，

1995年7月16 號是香港無綫電視台主辦第14 屆新秀歌唱大賽總結賽 ，當天晚上參賽者，一號楊千嬅拿不了冠軍，六號陳奕迅！」

明天是大會為Eason設定的休息日，Talk位時，Eason瞓在台上搞笑說「你睇我唔到，你睇我唔到～」歌迷狂叫安歌，他彈起來反問：「還沒完安什麼歌！看電影都有廣告，請問我可以喝口水嗎？」喝水時又吩咐大家要珍惜食水，世界上最好喝的東西，真的是水。我們要好好珍惜，刷牙記得關水龍頭！」

歌迷貼心舉著大字報，寫著: 「三屆金曲歌王」，「今晚唱到天亮」「明天好好休息」、「鹽水雞等你」，還有一堆點歌歌名。

Eason笑道: 「你們對我的愛，我感受到了，真的非常謝謝，鹽水雞，哈哈哈。你知道嗎，我後台有印有我頭像的鹹水雞， 其他台灣artist 應該沒有吧，哈哈，鹹水雞贊助！ 化妝品不需要了，因為我五分鐘溶掉了，汽車，什麼什麼不需要，我要鹹水雞贊助！哈哈。 下一次是豬血糕 ！」

語畢台下大笑大叫，「給你送過去！」Eason大笑，「其實我不喜歡吃豬血糕，真的千萬千萬不用買給我， 有鹹水雞就可以了 ，要多菜，現在年紀大消化不很好，吃兩口雞夠了，吃多些菜。」

演出過後，離開小巨蛋前，所有工作人員、Dancer、樂隊等紛紛躲起來，等他一踏出房門，全部衝出來向他大爆紙炮，並送上28兩個大字的氫氣球給他，賀他入行28週年，Eason開心嚇一跳，跟大家high five擁抱及影大合照留念。

▲ 工作人員慶祝。

他說：「覺得好神奇，好開心，可以係演出中度過好開心，咁就28年，希望大家可以身體健康，多謝所有所有一直幫緊我，支持我嘅朋友，多謝大家欣賞我，好多謝。我會繼續做好我嘅每一次演出。明日放假 ，所以會好好休息。」

