【全民造星V】Edward+伍姑娘讚KC進步大　Kay冧爆Tsoul鄭保瑞盼找合適演員

▲ Edward Chan（陳浩然）、「伍姑娘」伍詠薇、謝安琪（Kay）和鄭保瑞一同受訪。（梁偉榮 攝）

ViuTV皇牌節目《全民造星V》昨晚（7月16日）在九展舉行總決賽，Edward Chan（陳浩然）、「伍姑娘」伍詠薇、謝安琪（Kay）、鄭保瑞和花姐（黃慧君）一同擔任評判。

Edward、伍姑娘、Kay和鄭保瑞於騷後齊齊受訪，大談評審準則和心水參賽者。

【全民造星V】Lyman獲太太陪留港發展 WinWin燒肉賀KC亨仔兼顧學業與音樂【有片】















Kay喜歡Tsoul

Kay直言很喜歡Tsoul，「我覺得佢嘅表演好好睇，我個人畀佢好高分。我好鍾意睇跳舞，可能因為我喺跳舞方面完全冇天份，我好仰慕跳舞叻嘅人，所以喺我心目中跳舞真係可以做到明星。」

她表示：「我想學跳舞，我都想開啟自己嘅潛力做跳舞明星，想跟Tsoul學。」

【全民造星V】花姐支持王鋒＋Nathan 黃慧君自認偏心盼觀眾手下留情【有片】

KC獲讚進步大

自首輪比賽便擔任評判的Edward和伍姑娘均認為KC進步最大，Edward表示給他兩個表演的評分非常高，「我亦睇到佢好努力咁將他想講嘅訊息盡量講出嚟，希望佢會繼續進步。」

伍姑娘指：「KC的創意好強，佢嘅歌都係原創歌曲。香港係需要一個咁樣嘅藝術家。我覺得入咗十強嘅已經係賺晒。」

鄭保瑞大讚：「Lyman、KC我都覺得好好，佢哋對自己有種自信，能夠釋放到自己嘅情緒其實都唔容易。」

希晉+亨仔是寶藏

最令Edward驚喜的是他覺得希晉的進步係好大，「希晉同埋亨仔呢兩把聲音對一位監製嚟講都係非常好嘅寶藏，可以慢慢去開啟，佢兩位都會係我嘅目標。」

記者：林綺玲、梁樂欣

最新影片推介：陳瑞菱專訪

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R