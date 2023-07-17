【尖子透視】6歲開始學習第一門外語 23歲牛津男生能說11種語言

▲ 23歲男生能說11種語言。

語言沒有界限，新加坡一名現在於英國牛津大學的23歲男子，他最近在Tiktok接受牛津大學同學的訪問，他再影片中展示自己能說11種語言的能力，引起網民的高度關注而走紅。

綜合新加坡傳媒報道，23歲的Jonas Fine Tan現時在牛津大學讀心理學、哲學和語言學專業。除了英文及國語外，他還會說葡萄牙語和意大利語、菲律賓語、越南語、馬來語、泰米爾語、西班牙語、泰語和福建閩南話。

他如何能學會11種語言呢？他在接受牛津大學Ollie在Tiktok的訪問時透露，學習多種語言，起初是中學時期出於貪玩的心態，有次他在互聯網上發現有個外國人精通多國語言，他感到非常欽佩並向對方學習，希望自己也能掌握多種語言。

Jonas Fine Tan的爸爸是醫生，母親是職業治療師，因爸爸媽媽工作繁忙，他主要靠菲律賓姐姐照顧，他6歲開始已經開始學說菲律賓語，起初他只會說簡單的菲律賓詞語，後來慢慢了解菲律賓語發規則，並多餘菲律賓姐姐交談。

至於英語、華語、馬來語和葡萄牙語是在新加坡讀中學時學習的，而葡萄牙語則是他在牛津大學的第一年學的。

其他語言則是通過與人交流及查閱網上資源，如教科書、翻譯書籍和YouTube視頻學習。

在111種語言中，他表示泰語是自己最喜愛的語言，他透過與一家泰國餐廳的女老板交流多年學習泰語。

他也鼓勵不要擔心自己說得不好，因為對方會欣賞你努力學習他們的語言，哪怕句子說出來有多破碎，對方也會欣賞你願意花時間去說的嘗試。

通過學習多種不同的語言，可以用不同的語言與人對話，繼而消除人與人之間的隔閡。

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責任編輯：王明芳