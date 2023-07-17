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丁海寅9月12日空降九展舉行粉絲見面會　35歲依然保持童顏牛奶膚

娛樂 14:06 2023/07/17

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熱門 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

去年舉行的《第1屆青龍電視劇大賞》，丁海寅獲得粉絲票選的人氣明星獎。

有「國民初戀男」、「浪漫匠人」稱號的演員丁海寅將於9月12日空降九展Star Hall舉行《2023 JUNG HAE IN FAN MEETING ‘THE 10TH SEASON’ in Hong Kong》粉絲見面會，今次是海寅Oppa相隔5年再會港迷。

今次香港見面會當然會大派福利，入場粉絲人人有禮物，丁海寅不但親自歡送全場粉絲，當中更會有多達300位幸運粉絲，可分組與海寅Oppa合照，甚至有機會得到親筆簽名即影即有和海報，而香港粉絲見面會門票分為1488元及888元兩種。

與孫藝珍合作人氣急升

事實上，從小夢想成為生物工程師的丁海寅，因考不入大學的相關學系，繼而轉攻廣播藝術學系，結果錯有錯著，以優秀成績考入，開展了美滿星途。

在2018年，他與孫藝珍合作《經常請吃飯的漂亮姐姐》飾演爲愛情義無反顧的弟弟「徐俊熙」一角而人氣爆升，俘虜不少姐姐粉絲。

2018年丁海寅與孫藝珍合作主演《經常請吃飯的漂亮姐姐》而人氣急升。

顏值演技身材俱備

有著暖男笑容的丁海寅即使年屆35，依舊保持童顏加牛奶皮膚！然而，丁海寅不會把自己局限在弟弟、暖男的角色中，反而勇於嘗試，珍惜每個出演機會，回顧近年丁海寅主演的韓劇，收視口碑雙贏，努力換得觀眾的肯定。

除顏值和演技，丁海寅的驚人好身材也毋庸忽視，他自爆小時候是「肥仔」一名，服兵役期間靠高強度運動減掉24磅！現在的丁海寅為了保持狀態，平時喜歡健身及打籃球，不少粉絲都表示難忘Oppa認真打波的樣子！

INFO

日期及時間：2023年9月12日晚上8時
地點：九龍灣國際展貿中心Star Hall
票價: $1,488 / $888

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撰文 : TOPick柴犬出動

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