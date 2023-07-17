東華學院提供多元課程及獎學金 為學生領航 助完專才夢  

學校不單是教授知識的地方，亦是讓學生達成夢想的橋樑。一直以來，東華學院開辦不同的學士學位課程，亦設有多項獎學金，鼓勵和資助中學文憑試畢業生完成夢想，為社會培育出更多的社會棟樑。畢業於東華學院的任樂桐（Joyce）、李崇瑋（Arthur），當年在DSE放榜後便入讀東華學院，在學校和老師以及完善的支緩下，終於如願以償，找到了理想的工作，繼續向着夢想進發。

任樂桐：「學校提供完善支援，給予很多實踐理論的機會。」

於2021年畢業的Joyce，現於本地幼稚園擔任全職幼稚園老師。Joyce自幼便立志要成為幼稚園老師，「那是因為曾有位非常痛錫我的老師，令我覺得成為幼稚園老師都是一件很有意義的事。」

Joyce 中學時透過升學講座得知東華學院有開辦幼兒教育兒（榮譽）教育學士課程，於是在DSE放榜後便報讀東華學院。她坦言，當時是被學院的完善支援和教學設施所吸引。「當時我知道東華學院設有一個幼兒遊戲實驗室，不時會邀請幼稚園的小朋友及家長到實驗室參加工作坊，我們不但可從旁觀察小朋友，更可參與工作坊的設計，模擬未來幼稚園的教學情況，從實踐中學習。另外，東華學院一直主張遊戲教學，讓小朋友可以從遊戲中學習，我很認同這個理念，甚至視之為使命，而且學院亦很著重對SEN（Special Educational Needs特殊學習需要）小朋友的教學，特別加入職業治療及護理元素，呢個喺坊間幼教課程少有，所以DSE一放榜便立即報讀。」

▲ Joyce自小便希望成為幼稚園教師，得知東華學院有開辦幼兒教育兒（榮譽）教育學士課程，於是在DSE放榜後便報讀。



師生相處融洽 提升學習興趣



實踐是學習過程中重要的一環，因此，東華學院一直致力為學生提供不同實踐機會，甚至會安排學生到海外交流，Joyce表示：「整個課程還會有很多實踐和相關的活動，如到訪不同的幼兒中心和特殊教育中心，課堂會有很多分享會、互動和實踐的機會，讓我可以有更多機會實踐理論和不同的教學方法。」她又謂，學院讓她有機會到海外交流，讓她可以學習和掌握到更多國外的教學方法，讓她能夠更快獲得聘書。

而最令Joyce感受到學院與別不同的，是課堂上的學習氣氛，尤其是老師對學生的關心和照顧，讓她可以更投入學習，「老師和同學間的關係非常融洽，老師們了解每位同學的學習進度，非常樂意幫助學生，我們的關係像朋友一樣，甚至一同分享學習和生活中的細節。所以每當我遇到困難或疑慮，我都會請教老師的意見。」

雖然已達成夢想，但Joyce表示希望能夠繼續進修，希望將來憑所學可以幫助更多SEN學童，為教育界作出更多貢獻。

▲ 她最喜歡東華學院的幼兒遊戲實驗室，又會為學生安排很多實踐機會，學習氣氛融洽，讓她在學期間獲益良多。

李崇瑋：「東華學院靈活性很高，讓我可同時兼顧運動和學業。」

作為第一屆應用心理學士課程的畢業生，Arthur坦言很自豪曾經是東華學院的一份子。「很開心看着東華學院不停進步和成功，每次看着學院踏入新的理程碑都覺得很開心。」

▲ 現為澳洲註冊臨床心理學家的Arthur，表示東華學院有很多配套幫助學生而且靈活彈性，而且課程對他以後的進修起了很大作用。

曾經是香港武術代表隊的Arthur，在學期間由於經常要到外國外受訓和比賽，經常因為不在香港而錯失面試機會，幸而當時東華學院特別給他一個電話面試的機會，才讓他有機會修讀「應用心理學學士課程」，現在更成為一名澳洲註冊臨床心理學家並於當地醫院執業。Arthur回憶道：「幸好當時東華學院的教授願意透過電話與我進行面試，為我打開心理學之門。」

入讀東華學院後，他繼續身兼運動員和學生兩個角色，幸好在學院的幫助下，最終成功兼顧，不但於2013年東亞運動會獲得60公斤級散打金牌，更以一級榮譽完成應用心理學學士學位課程。「學院不單有很多配套幫助學生，而且靈活性高，尤其是課堂很有彈性，老師、教授和同學都很願意配合和幫助我，讓我可以同時兼顧學業和運動。老師和教授都很平易近人，每當遇到有困難或問題時，隨時都可以找到他們幫助。」

▲ Arthur成功兼顧學業、訓練及比賽, 不但於東亞運獲佳績，更以一級榮譽完成學位課程。

課程實用 貼緊社會課題



2014年，Arthur在東華學院畢業後便遠赴澳洲繼續修續心理學課程，他表示，東華學院的課程對他以後的進修起了很大作用，「幸好當時在東華學院打好基礎，才能夠繼續在澳洲進修，東華學院對我來說是人生中一個很大的理程碑。」

他又表示，東華學院開辦的課程實用專業，全都很貼近行業痛點。所有課程都能夠應對現時社會上的人才問題，例如物理治療課程、幼兒教學等，他表示：「東華學院在這方面的視野很廣闊。」今年Arthur將於澳洲完成心理學博士課程，向着理想邁進一大步。



EduCare@TWC入學獎學金 鼓勵學生為理想追夢



過去3年的疫情，不少家庭都面對着沉重的經濟壓力，為協助一些面對經濟困難的學生繼續追求夢想，東華學院一直為有需要的學生提供獎學金，當中的「EduCare@TWC入學獎學金」更可以為合資格的學生提供高達$6萬元的入學獎學金。獎學金對象為文憑試考生、副學士及高級文憑畢業生，同學只需達到入學要求並入讀指定課程，毋需自行申請及再經遴選，就可以獲得$3萬至$6萬港元不等的獎學金，其中部分課程扣除入息審查資助計劃（NMTSS）資助後，首年學費更可全免。所有課程名額有限，額滿即止。此外，學院於19及20號上午9時至下午5時，於京士柏校舍特設即場收生，同學可即場報名及面試，而已獲取錄的同學亦可即場確認學位及與課程主任交流。

想了解更多有關EduCare@TWC入學獎學金資料，可登入：www.twc.edu.hk/educare。



6大SSSDP學士課程 畢業後可獲專業資格



另外，學院亦另設6個獲政府資助的SSSDP學士學位課程，課程範疇包括：護理學、醫療化驗科學、職業治療學、放射治療學、物理治療學及應用老年學。當中不少課程獲專業學會認可，同學畢業後可註冊並在香港執業。而應用老年學同時提供4萬元入學獎學金，入讀的新生可首年學費全免。有意報讀的同學記得在7月20至22日經JUPAS 的個別指定時段內將課程排至Band A 以增加入學機會。

SSSDP學士學位課程詳程：www.twc.edu.hk/sssdp



(特約)