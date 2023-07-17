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【好人好事】移英港妻外出遇婆婆倒地抽搐　臨危不亂上前急救助脫險

健康 14:34 2023/07/17

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移英港妻外出遇婆婆倒地抽搐，臨危不亂上前急救助脫險。

遇上緊急狀況，仍然能臨危不亂地救人，實在值得讚賞。日前一名移民英國的港人在網上分享，指自己的太太在購物期間，突遇到一名婆婆跌倒流血，並有抽搐迹象。發帖者的太太見狀，隨即運用急救知識上前救人，一邊與醫護電話溝通，一邊為婆婆急救。事後店鋪經理為答謝發帖者的太太，除了免除其購物費用，更送上一束鮮花致謝。

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據Facebook群組「英國香港人生活交流區」，一名男網民昨日（16日）發文表示「借個位讚揚吓太太」。發帖者指，事發在上周六（15日），當時他上班，不在現場，而太太就前往位於伯明翰（Birmingham）一間Tesco superstore購物。在太太付帳不久後，就見到有一名婆婆跌在地上，流出許多血，並有抽筋迹象，臉朝地下。

發帖者指，當時在場有許多人，但沒有醫護人員，而經理已報警，並詢問有沒有醫護人員在場。由於太太學過急救 ，立即上前幫手，「另一位經理雖然都學過，但見到太多血，佢自己都驚，唔敢郁傷者。」並複述當時情形：

太太即時帶上手套，將傷者打側身，檢查脈搏，在場仲有個侯（後）生仔（唐人）幫手，另一邊聽從醫護人員喺電話到教我太太點做。

發帖者表示，幸好醫院就在附近，很快有人到場接手。太太從旁觀察，之後經理留住她，向她表示要免除其購物費用，以答謝她救人。太太雖然推搪，但最終盛情難卻。而經理在免除購物費用後，更送了一束花給太太：

太太份人好低調，但我真係好想讚下佢。

經理在免除購物費用後，更送了一束花給太太。（圖片來源：Facebook群組「英國香港人生活交流區」）

帖文短短出了一天多時間，已累積逾5千多點讚，不少網民留言大讚：「好人一生平安」、「為華人爭光」、「好人有好報！」而發帖者隨後亦回覆：「多謝哂大家，寫出嚟除咗想讚吓太太，同時都想帶出見義勇為都係我哋香港人有嘅特質」

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責任編輯：羅嘉欣

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