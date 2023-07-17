【移民加國】加拿大救生艇StreamB獲永居權　移加港人兩年總開支38萬使費大公開

▲ 移民加拿大的YouTuber，公開從移加至取得永居權的開支。

加拿大政府近日修訂香港人「救生艇計劃」，8月15日起取消Stream B（工作移民）的學歷限制，只要在加工作滿一年就可申請永久居留，相信有機會吸引更多港人移加。有透過Stream B成功取得永久居留權的YouTuber分享過去兩年在加拿大的開支，讓計劃移加的港人可以早作預算。

據加拿大政府最新公布，港人救生艇計劃將取消Stream B的學歷限制，申請永居的港人毋須再受「5年內在認可課程的專上院校畢業」的限制，只要持有開放式工作簽證（OWP）、甚至工作假期等工作簽證，在加工作滿一年即可申請永久居留。

最新影片：

港人Rachelt兩年前與男友一同透過救生艇計劃移居加拿大多倫多，她開設YouTube頻道「RAChannel」分享移民加拿大後的生活。她在2021年3月28日獲批OWP，透過Stream B工作移民，而男友則是申請讀書簽證，透過Stream A讀書移民。他們在2021年8月13日出發，9月起男友開始讀書，她就開始返工，2022年9月，她儲夠一年工作時數，所以先單人申請Stream B。

▲ Rachelt分享移民加拿大兩年的開支。（影片截圖）

在2023年3月20日，Rachelt成功取得永久居留權，她近日就在影片中公開她在加拿大生活兩年的開支，包括移民前的準備及移民後使費，當中一些金額比較大的不恆常的支出更是值得留意。

金錢來源

講支出之前，先講他們的金錢來源，主要有5個方面：

1. 香港帶來的錢：兩人帶了30萬港幣，即約5萬加元。

2. 加拿大的穩定收入：Rachelt全職工作；男友兼職工作，二人稅後月入約3,300加元（約1.9萬港元）。

3. 加拿大的不穩定收入：送外賣，高峰時每月可賺1,000加元（約5,900港元）；較平淡時可能每月100至200加元（約600至1,200港元）。

4. 加拿大政府派錢：第一年報稅後，發現政府有很多補貼計劃，但留意每個省份地區的補貼計劃未必一樣，而家庭狀況也會影響補貼金額，而Rachelt和男友所取得的補貼，包括「消費稅補助」（GST/HST credit）、OTB計劃下的「安大略省能源及地稅補貼」（OEPTC）、「安大略省消費稅補貼」（OSTC）、氣候行動獎勵金（OCAIP）／碳稅補助、以及500加元的一次性加拿大住房福利金（OTCHB）。

5. 其他：每年度報稅後獲退稅；信用卡的cash back或積分等。

離港前開支

根據Rachelt的經驗，離港前的支出費用約為8,900加元（約5.2萬港元），當中包括OWP的申請費、身體檢查等約為1,100加元；個人用品、更新護照費用約為560加元；機票約4,500加元，另預訂了一個月Airbnb住宿、租車兩星期約2,600加元。

▲ 出發前的開支。（影片截圖）

到埗加拿大後開支

在多倫多生活了20個月，二人總開支約12萬加元（約71萬港元），Rachelt直言，頭一兩個月的支出金額較大是在所難免，根據她紀錄支出表，2021年8月及9月分別花費1.3萬加元（約8萬港元）及3.3萬加元（約19萬港元），支出分為5大類：

1. 每月固定支出：兩個人每月平均約3,000加元（1.7萬港元）

2. 一次性&定期支出：36,634加元（約21.6萬港元）

在加拿大出行，最方便當然是自己駕車，不過，買車固然要因應需要和預算購買，但原來有很多有關汽車的項目亦花費不少。

首先是要考車牌，Rachelt提及，她用澳洲車牌更換加拿大車的G2牌，須付90加元（約530港元），另須付91加元（約537港元）完成G牌路試，已包考試費和5年車牌費用，這適用於有海外駕照或在港有兩年駕駛經驗的人。如果沒有車牌或在港少於兩年駕車經驗，需要從筆試開始考，費用約160加元（約945港元），包括筆試、G2路試和5年車牌費用。

另外，駕駛人士需要購買汽車保險，Rachelt汽車的首年保險費為4,400加元（約2.6萬港元），報價視乎車的型號、年份、盜竊率、居住地區和房屋類型等，翌年會視乎過去一年有沒有發生意外、有沒有索賠過等決定保費，因此她翌年保費較便宜，約3,900加元（約2.3萬港元）。

其他雜項包括：

冬天更換雪呔：4條雪呔須628加元（約3,700港元）；夏天亦須付費換呔，約80加元（約470港元）

洗車pass：一周洗一次，每月約33加元（約195港元）

車子保養：換機油、雜費、設備等，一次性費用約400至500加元（約2,300至3,000港元）

除了汽車外，租屋後亦要添置傢俱，Rachelt共花了約4,400加元（約2.6萬港元），購買全屋傢俬及基本電器，大多在Walmart、IKEA和Amazon購買。她建議，如果手上資金不多，可以先買工作或學業上必須品，之後有錢再買其他，亦可以等Black Friday、Boxing Day等有優惠的日子才買。

▲ 她習慣用excel紀錄開支。（影片截圖）

3. 旅行&娛樂支出：5,000加元（約2.9萬港元）

在多倫多的娛樂使費主要是Spotify、Apple music，還有睇戲。旅行方面，Rachelt去過兩次滿地可（Montreal），一次是坐火車、一次是自駕遊；其他短程旅行包括兩日一夜的露營、Road Trip等。

4. 個人使費（非必要開支)：12,825加元（約7.5萬港元）

衣服和鞋預留500至600加元，最主要是添置冬天的禦寒衣物；Rachelt亦買了不少電子產品，包括iPhone13、360相機、MacBook Pro、iPad，多數等優惠時才買。此外，加拿大不缺大牌子的護膚品，部分比香港更便宜，而中式超市亦有出售韓國、日本著名牌子，但價錢可能是香港的1至2倍。

5. 簽證費用

OWP申請：約1,100加元（約6,500港元）

永久居留申請：約1,800加元（約1萬港元）——考英文試、身體檢查、PR申請費、良民證等

總括來說，以一人計算，移民的必要開支約46,900加元（約28萬港元），但需要另加個人使費、娛樂等。她提醒，由於近年加拿大物價不斷上升，如果仍未出發，建議把影片提及的價格加10%。而他們不是特別慳家，但也不是特別大使，雖未去到可以儲很多錢，但可以隔數月去個小旅行放鬆。

嚟咗兩年，這個環境已經很足夠，當然也希望未來的生活會愈來愈好。

影片內容獲YouTube頻道「RAChannel」授權轉載。

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯︰林愛娜