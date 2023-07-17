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【遺愛人間】8歲男童腦出血離世捐器官救8人　爸爸不捨道別：你做到英雄了

健康 17:58 2023/07/17

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熱門 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

8歲男童跌倒腦出血離世，父母忍痛捐心肝肺腎救8人。

8歲男童遺愛人間救8人！內地一名8歲男童因為跌倒致腦出血死亡，其父母雖然傷心欲絕，但最終仍決定將兒子器官悉數捐出，讓8人受惠之餘，亦用另一種形式繼續將愛兒生命延續。

最新影片:

湊得輕鬆啲
【湊得輕鬆啲】Elva湊仔「困獸鬥」似家傭一度迷失　倪晨曦︰媽媽要愛自己有MeTime

據內地傳媒報導，8歲的凱凱於本月6日因跌倒，令腦部大量出血，最終送院搶救不治。由於不欲他人承受這種與骨肉離別的錐心之痛，男孩的雙親於是同意將兒子器官作出捐贈，又指兒子一直想當英雄，現在他真的做到了。

我的孩子回不來了，這種痛苦，真的是剜心之痛。既然他能救別的小孩，那別的家長就不會遭受這種痛苦了。我們決定，捐獻他的器官，讓他去救人！

從影片中其中一幕可見其父對兒子十分不捨，一度摸著凱凱的腳哭泣，讓人亦感辛酸。據了解，醫生於7月14日於醫院完成器官捐贈手術，從凱凱身上捐出的心臟、肺、肝臟、2顆腎臟、眼角膜，將令6名器官衰竭的兒童和2名眼疾患者受惠，令各人重獲新生。

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責任編輯：羅嘉欣

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