【DM旅導遊】「大馬陳嘉桓」Adeline大馬文青一日遊　葉靖儀取笑倪嘉雯暗藏「婆仔心」

▲ 「大馬陳嘉桓」黃燕平（中）帶倪嘉雯和葉靖儀逛音樂私竇Café。

J2er倪嘉雯（Carmen）和葉靖儀（Michelle）主持的J2旅遊節目《DM旅導遊》，在今晚（7月17日）播出第6集，請來有「大馬陳嘉桓」之稱的黃燕平（Adeline）做導遊，Adeline IG followers逾12.1萬，亦是坐擁逾71萬平台訂閱人數「低清Dissy」旗下KOL。

以文青style見稱的Adeline，帶Carmen及Michelle逛音樂私竇Café、名信片店兼品嚐特色拉花中式糖水；又帶二人前往凌晨的潮牌店揀靚衫，Michelle在店內打卡位大曬長腿影靚相，更搞笑叮囑Carmen要拍出「1.9米」高的長腿效果。

【DM旅導遊】「翻版林明禎」Miko空降J2做節目 黃潔琪歎溫泉Spa派福利【多圖】

▲ 中式糖水都可以拉花。

Carmen必備防曬三寶

雖然Carmen與Michelle同為90後，Carmen只比Michelle大3年，但節目中Michelle卻連環取笑Carmen「老」，例如笑指卡式帶是屬於Carmen年代，及指Carmen適合年長女士version的「娘惹服」。

Michelle事後受訪時，除解釋是節目效果，又笑指Carmen私下確實有點似「老人家」︰「都係friend先會咁玩，我同Carmen合作《晚間聽聞》時，已經成日笑佢係清朝人，佢諗嘢比較保守，同埋好注重養生。」

Carmen受訪時，亦與Michelle異口同聲指只是搞氣氛︰「都慣咗畀人叫『婆仔』，平時我會飲暖水，去到大馬咁熱，都會有件褸跟身出入冷氣地方。防曬、遮同風扇係我必備三寶，另外我隨身仲有止痛藥、腸胃藥同蚊膏以備不時之需，所以每日出街都一大袋嘢，成日畀佢哋笑。」

▲ 倪嘉雯（左）、葉靖儀（中）與「娘惹女神」劉潔琳各自穿上喜愛的娘惹服。

穿娘惹服行街

至於明晚（7月18日）播出的第7集，有「娘惹女神」劉潔琳（Jesselyn）介紹娘惹文化，包括娘惹服飾及飲食。

Michelle同Carmen除穿着娘惹服行街，更會即學馬來西亞話講價。第7集介紹的美食相當吸引，除有4款娘惹人至愛的勁辣臭豆腐，更有娘惹菜廚師發辦。

最新影片推介：陳瑞菱專訪