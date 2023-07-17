【全民造星V】香胤宅未受聽障影響演出光芒　Lyman爆太太為自己填報名表

▲ 「蚊香」香胤宅（Lyman）奪《全民造星V》冠軍，其未來的發展令人期待！

ViuTV《全民造星V》決賽於昨晚（7月16日）完滿落幕，33歲的「蚊香」香胤宅（Lyman）經兩輪比賽以及觀眾投票的分數，以總分18分力壓KC、亨仔，成功奪得《全民造星V》冠軍！

Lyman自《造星V》首輪比賽以來，已因精湛舞技被讚為冠軍人馬，評判陳詠燊導演曾稱Lyman的表演擁有國際級水平！

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自小熱愛表演

Lyman自9歲便被老師選中參與《The Pirates of Penzance》的演出，熱愛藝術表演的他接受國標舞舞蹈訓練，並於15歲贏得首個全國交際舞冠軍，且成為香港代表遠赴世界各地參賽。

曾就讀酒店管理學位的Lyman憑努力獲得父親認可，轉讀演藝學院深造音樂劇，其後再到英國肯特大學修讀戲劇及劇場藝術研究學士學位。

▲ Lyman熱愛表演。（IG圖片）

《芝加哥》音樂劇成員

Lyman在大學時期加入了校內的國標舞社團並擔任社團的編舞、導師和主席，才華洋溢的他學過現代舞、芭蕾舞和嘻哈舞蹈。

在2016年，Lyman轉赴紐約在舞蹈工作室教授跳舞，並連續3年榮獲「最佳教師獎」。到2020年，他於公開遴選中突圍而出，成為《芝加哥》音樂劇全國巡迴演出成員。

▲ Lyman是《芝加哥》音樂劇全國巡迴演出成員。（IG圖片）

展現「雌雄同體」

Lyman參加《造星V》加拿大海選並成功擠身為94強選手之一，以《Check It Out》獲得三盞藍燈，並進入馮允謙、韋羅莎的「Fung莎星辰」藍組。

在「40強進30強」的藍組自選項目中，Lyman、Ash、Kakit、Dai Bon演繹《B.A.D.》，Lyman大玩䧳雄同體的造型更令人印象深刻！

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民心實力兼備

Lyman在參加《造星V》期間已憑出眾表現獲得不少「香印提子」（Lyman粉絲稱號）的支持，昨晚的《造星V》決賽也以其粉絲聲勢最強大，再加上他在全民投票走勢一直穩佔第一位，再加上討論區內的好評，足見極具觀眾緣的Lyman是民心所向！

Lyman在決賽舞台先與李炘頤 (Alina) 以歌舞劇形式演繹《星聲夢裡人》的《City of Stars》、《Another Day of Sun》，後來再演繹王嘉爾的歌曲《Cheetah》，同樣維持其一貫的舞蹈水平，更獲網民讚歌藝有進步。

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聽障無阻Lyman表演

Lyman於比賽中加插手語演繹，表演後被強尼問及當中的意思時自揭一邊耳有聽力障礙，「其實我做藝人，有一邊耳仔唔係完全聽到。」強尼鼓勵他：「呢個唔係能力問題，係心態問題。」

雖然Lyman的聽力異於常人，但無阻他成為全場冠軍！

▲ 亨仔、Lyman、KC（梁偉榮 攝）

決賽曾現「危機」

不過，Lyman也不是「由頭贏到尾」，Lyman與Alina的合作演出的評判總分為33分，在9位選手中排名第7。

在第二輪比賽過後，Lyman、希晉（王希晉）、Ash（盧信宥）均為71分，Tsoul（田曜誠）則有84分，而最高分的KC（黃家灝）是86分。

但再加上網上全民投票後，雖則Lyman與KC同分，但賽制以民選票數較高者勝出，故Lyman成為冠軍，KC奪亞軍、亨仔（陳鎮亨）獲季軍。

▲ 勇奪《造星V》冠軍的Lyman與導師Jay Fung相擁。（梁偉榮 攝）

獲太太全力支持

Lyman與太太Zoe同樣從事藝術表演行業，二人拍拖12年，並在3年前結婚，不時在社交平台放閃，令人羨慕。

Lyman在決賽過後的《造星彩蛋》中，Lyman指如沒有太太為他填《造星V》報名表的話，就不會認識到好朋友，也指沒想過自己可以去到這麼遠。

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Zoe不但與Lyman大方地現身供傳媒拍照，又為一眾決賽參賽者炮製雪梨水，可謂「入得廚房、出得廳堂」呢！

被問到會否留港發展，Lyman在後台受訪時表示會並笑問身旁的KC和亨仔，他坦言：「想Stay喺香港。（太太呢？）如果我Stay，佢都應該Stay掛，其實商量咗嘅，睇吓有咩機會，機會is good，I would like老婆you stay right here。（會否練習廣東話？）一定要，睇多啲港產片。」

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