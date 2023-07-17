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【香港小姐】許芷熒網上報喜再度榮升人母　宣布兒子出世：要有一顆為這個世界付出的心

娛樂 15:37 2023/07/17

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熱門 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

前港姐季軍許芷熒（前名許亦妮）今日（7月17日）在社交網報喜，宣布兒子出世，再度榮升人母，恭喜恭喜！

她在網上晒出一家四口照，許芷熒又輕吻囝囝，畫面有愛，她更發文表示經歷了從來沒有想像過自己要經歷的生產過程：

 

Hello Everyone ! My name is Alester Samson Fung 😇再次來到地球學習😇 請多多指教！」


其實在生產前一兩個月肚已經經常會有假宮縮痛
心裏經常想：「真係好辛苦, BB快啲出世就好啦」😂
基本上每天都有很多次似是作動的感覺🥺

她又透露預產期兩周前已經執好了走佬行李：
 



化妝品長期放在餐枱上，準備要突然半夜要趕去醫院前化妝扮靚😂 （因為BB剛出生那張合照實在太重要😃）

我這個貪靚媽媽，基本上我每天日間都會set定頭，化定妝，好似等BB作動一樣😁

某天半夜去完洗手間，上返床，聽到長V一聲，感覺流了羊水，我心裏想：「唔係啩？真係半夜？ 」然後又開始有肚痛，感覺以為係肚痛想去洗手間

直覺告訴我，BB要當天出世了，所以半夜四點幾，我就起身化妝set頭，準備好自己之後，再去洗手間，發現已經見紅了，我立即叫醒老公跟他說：「我諗我要生得啦」（好似電視情節一樣☺️）
 

 

她表示老公表現有點不知所措　：

老公當時都有點不知所措，因為見到我肚開始痛得好頻密，而且痛得好辛苦，我就叫他快點去沖涼洗頭吹頭，扮靚仔些，準備BB出生時影那張合照啦😇
從來沒有想像過自己會經歷陣痛的感覺，原來真的好痛好痛。好似來經期嘅感覺，又好似肚痛，要去洗手間的感覺，但每一下都痛到入心入肺。

去到醫院樓下，真的是痛到只能站着叫救命，要坐輪椅上產房。

 

她又感謝醫護人員一直陪伴她和教她如何放鬆，分散其注意力，又寄望兒子做一個好男人：

 

我真心非常佩服痛足十幾小時都未生到的媽媽！🙏🏻
感謝上天賜給我一個健康的寶寶！🙏🏻
好開心為老公生了一個男孩❤️家裏有個男BB終於平衡返啲陽氣😁
之前家裏全部女人，只有老公一個男人😝

 

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撰文 : TOPick柴犬出動

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