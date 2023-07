【香港小姐】許芷熒網上報喜再度榮升人母　宣布兒子出世：要有一顆為這個世界付出的心

前港姐季軍許芷熒(前名許亦妮)今日(7月17日)在社交網報喜,宣布兒子出世,再度榮升人母,恭喜恭喜!

她在網上晒出一家四口照,許芷熒又輕吻囝囝,畫面有愛,她更發文表示經歷了從來沒有想像過自己要經歷的生產過程:

Hello Everyone ! My name is Alester Samson Fung 😇再次來到地球學習😇 請多多指教!」





其實在生產前一兩個月肚已經經常會有假宮縮痛

心裏經常想:「真係好辛苦, BB快啲出世就好啦」😂

基本上每天都有很多次似是作動的感覺🥺