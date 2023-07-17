【颱風泰利】不滿8號風球掛到4時20分　港男斥未能睇醫生：天文台係咪玩嘢？

▲ 港男不滿8號風球掛到4時20分，斥未能睇醫生：「天文台係咪玩嘢？」

颱風「泰利」襲港，天文台由凌晨12時40分發出8號東北烈風或暴風信號，宣布懸掛至下午4時20分。有打工仔開心放「打風假」，但也有人「唱反調」，一名男網民今晨就在Facebook群組發帖，指自己原本預約了去診所求醫，但天文台一直延遲改掛3號卻令他無所適從，甚至直斥︰「天文台係咪玩嘢？」其後惹來大量網民狠批，令他刪除帖文。

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一名男網民今晨在Facebook群組「真.屯門友」發文，起首就以「天文台係咪玩嘢」為題，指自己本身預約了今早9時15分到屯門診所看醫生，但天文台對懸掛8號風球的安排卻一再延遲，由早上7時、中午12時，再把完結時間更改至今日下午4時，令他大失預算：

而家都唔知點算好

▲ 有網民截圖分享。（圖片來源：Facebook群組「真.屯門友」）

但帖文卻引來大量負評，事主其後也刪除帖文，惟網民另起帖討論：「就算真係只掛到7am你9:15am都唔會有得睇㗎啦...掛到7am 通常都半日off」、「今日講天文台壞話，即係同啲放緊風假既人過唔去！」、「如果咁都唔知點算好做人唔識應變，都幾替佢日常生活擔心」、「有咩唔知點算，打風呀！就算約左今日9點15，人地診所都唔會開門，你都係要再約過第2日架啦！」

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責任編輯：羅嘉欣