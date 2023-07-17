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【撞鬼自駕遊】193鍾卓穎赴英入住猛鬼城堡　勇闖牢房探靈嚇到大叫

娛樂 16:06 2023/07/17

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熱門 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

193與Ash以自駕遊方式尋找英國各個猛鬼熱點。

由ERROR郭嘉駿（193）及鍾卓穎（Ash）擔任主持ViuTV全新節目《撞鬼自駕遊》將於今晚（7月17日）起播出，他們以自駕遊方式尋找英國各個猛鬼熱點。以身犯險，實行撩鬼玩命，誓要揭開英國鬼魂真面目！ 
 
今晚播出的《撞鬼自駕遊》首集內，193和Ash將前往探索奇靈厄姆城堡（Chillingham Castle）。

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193和Ash學用西式探靈工具。

利用西式工具靈探

相傳，當年有很多人在此被囚和殺死，導致怨氣很重，令其成為全英國最猛鬼城堡。

二人更勇闖城堡內最猛鬼的牢房，利用不同西式探靈工具進行靈探，周圍的環境陰森恐怖，遍地骨頭，令二人直呼「毛管戙」。其後，測鬼儀接二連三的偵測反應，更令二人嚇到大叫。 

二人勇闖城堡內最猛鬼的牢房，利用不同西式探靈工具進行靈探。

193驚到口窒窒

而明晚（7月18日）播出的《撞鬼自駕遊》，193和Ash入住城堡內可供出租之中最恐怖最猛鬼的頂樓套房，二人更在城堡內挑戰與靈體接觸和溝通。

Ash在城堡管理員的指示下成為與靈體對話的「工具」。靈探期間，Ash需要站著不動，而靈體則會推動Ash向前或向後來回答問題。

體驗過後，Ash指感覺自己的背部一沉，身體不經意開始前傾：「好神奇，我知道瞇埋眼有機會唔平衡，所以我特登lock實咗個人，但我係feel到佢掂我。」而在旁的193因親眼見證靈體的回答，驚訝到口窒窒，更不禁「嘩！」了一聲。 

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撰文 : TOPick柴犬出動

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