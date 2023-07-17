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【濫用救護車】狂打2800次緊急電話謊稱不適　獨居女被捕：很寂寞想得到關心

健康 15:58 2023/07/17

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獨居女狂打2800次緊急電話謊稱不適被捕。（iStock圖片）

日本千葉縣警方近日拘捕一名51歲女子，她在約3年間撥打2761次緊急電話，謊稱身體不適，要求召喚救護車。據報，該名女子獨居，被捕後辯稱，「很寂寞」、「想得到關心」。

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【童學園】直資優才書院孖女同膺IB狀元榜眼　志趣相投齊赴英國升學讀經濟

綜合日本傳媒報道，警方以「偽計業務妨害」嫌疑拘捕松戶市一名51歲無業女子，她涉嫌在2020年8月15日至今年5月25日期間，以手提電話撥打2761次緊急電話119。

女子以身體不適為由，包括「腳痛」、「服用過量藥物」等，要求召喚救護車，但當救護人員到場後，卻拒絕接受治療和送院，嚴重妨礙到消防部門的工作。

警方和消防部門曾多次警告女子，但對方屢勸不聽。警方終於在上周四（13日）將女子拘捕，據悉她獨自居住，被捕後供稱「因為很寂寞，希望有人傾聽並關心我」。

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責任編輯：羅嘉欣

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