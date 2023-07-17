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【福建考察團】訪海滄生物醫藥港　梁君彥冀合作共贏

政治 16:00 2023/07/17

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立法會福建訪問團。（陳月明FB圖片）

立法會福建考察團今日繼續第三日行程，一行人早上由福建省福州市出發前往廈門，下午參觀了海滄生物醫藥港，晚上則與廈門巿委台港澳辦工作餐敘。

廈門海滄生物醫藥港醫藥港自2006年成立以來，已培育了4家A 股上市企業，全球首支上市的戊型肝炎疫苗、首支獲批國產宮頸癌疫苗、國內首套BNCT腫瘤治療設備等，均出自該園區。

廈門生物醫藥港總經理李曄表示，新冠疫情期間，醫藥港與香港大學共同開發新冠鼻噴疫苗，亦有將新冠抗原檢測等防疫物資，輸出至本港等地方。他又形容，因為人類對健康的需要，生物醫藥產業永不衰落，預計行業未來會持續增長，行業風險高、周期長、投資額大，需要提前部署，以人才及科技導向。

立法會福建訪問團參觀廈門生物醫療港。（周浩鼎FB圖片）

立法會主席梁君彥總結今日行程時則提到，廈門當地的產業規模大，認為香港再發展同一類產業，出現競爭並非好事，他指雙方可以合作共贏，如香港負責引入先進製造技術，配合產業融資，而內地則可以大量製造。

盧偉國：鼓勵措施值得本港借鏡

經民聯主席盧偉國認為，醫藥港的規劃經過提前部署，讓大企業建設廠房，同時提供設施予較小型公司。另外，當局亦會在企業發展至不同階段時，向他們發放獎金，以作鼓勵。盧偉國認為，有關鼓勵措施值得本港借鏡。

吳永嘉倡北都建研究共享設施　提升生物醫藥生態

醫藥港的規劃面積達6.58 平方公里，工業界立法會議員吳永嘉認為，因應本港的土地資源情況，加上北部都會區已預留土地，作創科發展之用，故未必可仿效發展至廈門醫藥港情況。但他建議，北部都會區可參考當地做法，設立大量研究共享設施，以招攬人才，提升生物醫藥生態。

作為科技園公司董事局成員的吳永嘉亦提到，科學園吸引生物醫藥公司相應措施，對於重點企業，可提供長期免租又或優惠租金。至於科技園能效仿內地城市般，在招企業時提供現金津貼，吳永嘉認為難以做到，因涉及公帑較多。

培養人才方面，自由黨議員李鎮強表示，廈門大學會為醫藥港，提供既定的相關人才，以在有關方面做好銜接和傳承。

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責任編輯：趙居逸

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