【餅印父子】謝天華被「出賣」8歲兒子曝光　高齡太太歷4次人工受孕湊成「好」字

▲ 謝天華8歲大仔謝浩飛（天天）倒模似足爸爸。

「Laughing哥」謝天華與拍拖12年的太太李天恩（Tina）於2005年結婚，二人婚後10後無所出，花了60萬接受4次人工受孕，Tina捱著無數針藥，終在2015年順利誕下兒子謝浩飛（天天）。直2018年，Tina以45歲高齡誕下女兒Mia，成功湊成「好」字。

子女得來不易，因此謝天華對老婆和仔女疼錫有加，平日必定抽時間陪伴子女共度天倫樂，不過他甚少晒出家庭照，對家人較為保護。

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【明星豪宅】謝天華北上密密做狂賺人仔 複式單位升值至4千多萬元

8歲餅印大仔「天天」

近日，好友上山詩鈉為前日（7月15日）56歲生日的謝天華慶生，上載當晚飯局的照片與眾同樂。

除了有上山詩鈉吻賀壽星之外，還有與壽星和一對子女的合照。甚少以正面曝光的8歲兒子謝浩飛，原來愈大愈似爸爸，尤其一雙迷人電眼，似足「迷你版謝天華」。

▲ （IG圖片）

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北上吸金力強

謝天華近年北上掘金，發展不俗，與好友陳小春、張智霖、林曉峰及梁漢文一起拍綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》後人氣急升。之後又拍一起接拍《大灣仔的夜》，吸金力強。

自從於2013年離巢TVB後，謝天華便轉到內地發展賺人仔，自組公司「拉風工作室（Laughing Workshop）」。

▲ 謝天華與陳小春、梁漢文、張智霖、林曉峰一起拍綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》後人氣急升。（微博圖片）

有指，謝天華與太太Tina曾於跑馬地租屋多年，其後搬至何文田，直到2015年夫妻聯名以3,728萬元購得大坑優雅閣一個低層複式單位，且花費300萬將全屋翻新豪裝，單位實用面積約1,710平方呎，該單位現已升值至約4,346萬元。

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