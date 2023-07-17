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【全民造星V】Phoebus性感演出暫未敢騷肌　Win Win無懼狂蜂浪蝶對KC有信心【有片】

娛樂 17:26 2023/07/17

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【全民造星V】Phoebus性感演出暫未敢騷肌　Win Win無懼狂蜂浪蝶對KC有信心

ViuTV皇牌節目《全民造星V》昨晚（7月16日）在九展舉行總決賽，今屆的賽制創新，邀得一眾《造星》師兄、師姐伙拍師弟合作參賽，為觀眾帶來新景象。

P1X3L成員吳啟洋（Phoebus）和楊安妮（Win Win）分別跟Snoopy（詹仕偉）和KC（黃家灝）合作出賽，二人於騷後一同受訪，分享個人感受。

【全民造星V】Lyman獲太太陪留港發展　WinWin燒肉賀KC亨仔兼顧學業與音樂【有片】

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Win Win請KC食燒肉

Win WIn男友KC敗給Lyman（香胤宅)）屈居亞軍，Win Win對此表示既驚喜又開心，今次是繼她去年參賽後，再次可以跟跳舞團隊一起踏上舞台。

Win Win指：「我哋好鍾意食燒肉，所以跳舞團隊個名改為燒肉嘅日文，以前會一個禮拜食一次，不過為咗參賽已經有半年冇食過燒肉，想請佢食最貴嘅燒肉。

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被問到會否擔心男友因知名度提算而惹成狂蜂浪蝶？Win WIn表示：「對KC信心十足，愈多人支持佢愈開心。」

【全民造星V】花姐支持王鋒＋Nathan　黃慧君自認偏心盼觀眾手下留情【有片】

Phoebus性感演出

KC和Win Win都是P1X3L的跳舞老師，Phoebus眼見兩位老師先後加份《造星》一份子感到神奇，「第一次係Win Win，隔咗一年就輪到KC。」

（梁樂欣 攝）

至於今次以Deep V造型性感登場，Phoebus歡迎大家於網上重溫性感演出，「排舞時唔敢同女Dancer有太多接觸，排舞老師話過我生硬，教我擺得好啲同跳得好啲。（下次會騷肌？）要練多啲先敢騷。」

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記者：林綺玲、梁樂欣

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