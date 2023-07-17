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【性病危機】無性行為亦得性病？　醫生揭4大常見謬誤

健康 17:32 2023/07/17

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無性行為亦得性病? 　醫生揭4大常見謬誤。

不少人都有種謬誤，以為性病是不安全的性行為所致，但有醫生就提醒，其實性病也可以透過其他途徑傳播，並指出4個常見的性病迷思。

最新影片:

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泌尿科醫生戴定恩於Facebook表示外界不少人對性病選擇避而不談，結果往往適得其反，不但對性病產生了一些誤解跟迷思，甚至可能因為錯誤的觀念而有不當的行為，增加性病的風險。

4個常見的性病迷思

  • 性經驗豐富才會得性病？

除了不安全的性行為，性病也可以透過其他途徑傳播，無論性行為頻率如何，保持安全性行為和接受定期性病檢查都很重要。

  • 使用保險套就可以完全預防性病？

保險套並不能提供100%的保護，某些性病，如皰疹病毒和梅毒，可能在沒有皮膚接觸的情況下傳播；此外，保險套的正確使用和儲存也很重要，最好的方式是結合保險套和定期性病檢查，以最大程度地降低性病的風險。

  • 只有外陰部感染才是性病的徵兆？

性病可以影響不同的身體部位，並表現出多種症狀。除了外陰部感染，性病還可能影響尿道、肛門、口腔和其他身體黏膜，一些常見的性病症狀包括異常的分泌物、灼熱感、排尿困難、疼痛或不適感等，然而，有些性病可能沒有明顯的症狀，這使得定期檢查更加重要。

  • 性病難以治癒?

很多人誤以為性病沒有有效的治療方法 ，但其實淋病、梅毒和性病性肝炎等大多數性病是可以治癒的。愛滋病雖然不能治癒，但可以通過抗病毒藥物有效地控制。

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責任編輯：羅嘉欣

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